Großenwiehe (ots) -Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und gemeinsames Umspannwerk schaffen die Voraussetzungen für eine leistungsfähige regionale StromversorgungMit dem offiziellen Spatenstich hat MaxSolar gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde Großenwiehe, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern, dem Netzbetreiber SH Netz sowie weiteren Projektpartnern den Baustart des Solarparks Großenwiehe gefeiert. Zahlreiche Gäste aus Kommunalpolitik, Verwaltung, Wirtschaft und Presse begleiteten den Auftakt der Bauphase. Das Projekt umfasst einen Solarpark mit rund 69 MW installierter Leistung, einen Batteriespeicher sowie ein gemeinsam mit dem Projektpartner greentech entwickeltes Umspannwerk. Damit entstehen die Voraussetzungen, erneuerbaren Strom zuverlässig ins Netz zu integrieren und die regionale Energieversorgung langfristig zu stärken.Bereits seit Anfang Juli laufen die Bauarbeiten. Parallel zur Errichtung der Photovoltaikanlage entsteht ein Umspannwerk. Es bildet die Grundlage für den Netzanschluss der Anlage und ermöglicht eine effiziente Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. Ergänzt wird das Projekt durch einen Batteriespeicher, der die Einspeisung des erzeugten Solarstroms künftig flexibler gestaltet. Mit dem Zusammenspiel von Stromerzeugung, Speicherung und Netzanbindung verfolgt MaxSolar einen ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung moderner Energieprojekte."Mit dem Baustart in Großenwiehe beginnt die Umsetzung eines Infrastrukturprojekts, das wir über mehrere Jahre gemeinsam mit der Gemeinde, den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern sowie unseren Projektpartnern entwickelt haben. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist heute weit mehr als die Erzeugung von Strom. Entscheidend ist der Aufbau einer leistungsfähigen Energieinfrastruktur bestehend aus Erzeugungsanlagen, Netzanschlüssen und Speicherkapazitäten. Nur so kann die Energie zuverlässig dorthin gelangen, wo sie für Haushalte und Industrie benötigt wird. Mit Projekten wie diesem leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Ausbau dieser Infrastruktur in Deutschland." sagt Felix Häusler, Chief Development Officer bei MaxSolar.Mehr als ein SolarparkDer Solarpark Großenwiehe verfügt über eine installierte Leistung von rund 69 MW und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 64 Hektar. Rund 108.000 Solarmodule werden künftig jährlich erneuerbaren Strom erzeugen, der rechnerisch den Bedarf von knapp 20.000 Haushalten decken kann.Dem Baustart ging eine mehrjährige Entwicklungsphase voraus. Seit der ersten Flächensicherung Ende 2020 wurden zahlreiche Planungs- und Genehmigungsschritte umgesetzt sowie die technischen Voraussetzungen für die Realisierung geschaffen. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts war die gemeinsame Planung der Netzinfrastruktur mit greentech. Das neue Umspannwerk ermöglicht den Netzanschluss mehrerer Erzeugungsanlagen und nutzt vorhandene Kapazitäten effizient. Zusammen mit dem Batteriespeicher entsteht so ein Gesamtkonzept, das Erzeugung, Speicherung und Netzinfrastruktur sinnvoll miteinander verbindet.Darüber hinaus ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen, damit auch die Menschen in der Region langfristig an der Wertschöpfung des Projekts teilhaben können.Die Arbeiten vor Ort schreiten planmäßig voran. Erste Bauabschnitte der Photovoltaikanlage wurden bereits umgesetzt, während parallel die Arbeiten am Umspannwerk laufen. Die Inbetriebnahme des EEG-Teils der Anlage ist für September 2026 vorgesehen. Der PPA-Teil sowie die Netzinbetriebnahme sollen im ersten Quartal 2027 folgen.Mit Projekten wie Großenwiehe entwickelt MaxSolar nicht nur Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Stroms, sondern verbindet diese mit Speicher- und Netzinfrastruktur. So entstehen Lösungen, die den steigenden Anforderungen an eine sichere, leistungsfähige und zukunftsfähige Energieversorgung gerecht werden.Über MaxSolar GmbH:Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen.Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.www.maxsolar.comPressekontakt:Franziska StrasserPR & Content SpecialistTel: +49 (0)151 43179515E-Mail: franziska.strasser@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6315068