Frankfurt (ots) -Radio und Audio-Medien sind fester Bestandteil im Alltag der Menschen. Das belegt die aktuelle ma 2026 Audio II. Sowohl in der Tagesreichweite (74,1 Prozent) als auch in Sachen Verweildauer (251 Minuten) liegt die Audio-Nutzung nahezu unverändert auf sehr hohem Niveau*. Mit einer Tagesreichweite von 26,105 Mio Hörern (Zielgruppe Gesamt) bestätigt die ARD MEDIA Deutschland-Kombi gegenüber der ma 2025 Audio II Update ihren Rang als fundamentaler Bestandteil für eine erfolgreiche Radioplanung. Insgesamt zeichnet sich das nationale Kombiportfolio der ARD MEDIA durch hohe Reichweitenstabilität aus - bereinigt um die aktualisierte Mikrozensus-Basis sogar mit einer positiven Entwicklung."Die aktuelle Mediaanalyse bestätigt, dass Audio für Millionen Menschen ein täglicher Begleiter bleibt. Diese Verlässlichkeit macht Audio zu einem der wirkungsvollsten Werbeumfelder überhaupt. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Angebote konsequent weiter und ergänzen unsere starken Basiskombis um junge innovative Produkte wie die ARD MEDIA Pop+Pod (8,996 Mio Hörer/ZG gesamt im Radioanteil) und die ARD MEDIA Morningshow-Kombi (15,363 Mio. Hörer/ZG gesamt). So verbinden wir die enorme Kraft des Radios mit den veränderten Nutzungsgewohnheiten im Audiomarkt.", sagt Ralf Hape, CEO ARD MEDIA.*Die aktuelle Veröffentlichung basiert auf neuen Mikrozensus-Außenvorgaben; Ergebnisveränderungen können teilweise methodisch bzw. gewichtungsbedingt sein. Ein Anstieg oder Rückgang ist daher nicht automatisch als reale Nutzungsveränderung zu interpretieren.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. In den Audio-Medien vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Digital erweitert wird das Audio-Portfolio durch konvergent-programmatische Buchungsmöglichkeiten. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung UnternehmenskommunikationARD MEDIA GmbHBertramstraße 860320 Frankfurt am MainMail: norbert.ruedell@ard-media.deTel.: 069/15424-218Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21689/6315067