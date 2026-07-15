Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH



15.07.2026 / 12:49 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG Company Name: LAIQON AG ISIN: DE000A12UP29 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 15.07.2026 Target price: €8.70 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.70 price target.



Abstract:

LAIQON has reported preliminary H1/26 AuM of €11.0bn (+€1.0bn or +10% vs FY/25), confirming continued execution of its growth strategy and leaving the company well on track to achieve its FY/26 AuM target of €12bn. While the headline figure is encouraging, we believe the underlying momentum is even stronger than it initially appears. After a subdued Q1/26, AuM growth accelerated markedly during May and June, with the group adding ~€0.9bn over the final two months of the period. Importantly, the strongest contribution came from Digital Wealth, where AuM increased 56% organically to €1.3bn and represented ~45% of total group AuM growth during H1/26. Particularly encouraging was the continued acceleration of the LAIC White Label platform, whose AuM more than doubled to €0.6bn (+€334m in H1/26), providing further evidence that the Union Investment partnership is beginning to scale commercially. We view the update as clearly positive and expect the preliminary H1/26 financial results due on 12 August to provide the next important confirmation that accelerating AuM growth is translating into higher revenues and earnings. We reiterate our Buy recommendation and €8.70 price target (upside: >95%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.



Zusammenfassung:

LAIQON hat vorläufige AuM-Zahlen für das erste Halbjahr 2026 in Höhe von €11,0 Mrd. gemeldet (+€1,0 Mrd. bzw. +10 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2025), was die konsequente Umsetzung seiner Wachstumsstrategie bestätigt und das Unternehmen auf Kurs bringt, sein AuM-Ziel von €12 Mrd. für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen. Auch wenn die Hauptzahlen vielversprechend sind, sind wir der Ansicht, dass die zugrunde liegende Dynamik noch stärker ist, als es zunächst den Anschein hat. Nach einem verhaltenen ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das AuM-Wachstum im Mai und Juni deutlich, wobei die Gruppe in den letzten beiden Monaten des Berichtszeitraums rund €0,9 Mrd. hinzugewonnen hat. Wichtig ist, dass der stärkste Beitrag vom Bereich 'Digital Wealth' kam, wo das AuM organisch um 56% auf €1,3 Mrd. stieg und rund 45% des gesamten AuM-Wachstums der Gruppe im ersten Halbjahr 2026 ausmachte. Besonders erfreulich war die anhaltende Beschleunigung der LAIC-White-Label-Plattform, deren verwaltetes Vermögen sich auf €0,6 Mrd. mehr als verdoppelte (+€334 Mio. im ersten Halbjahr 2026), was ein weiterer Beleg dafür ist, dass die Partnerschaft mit Union Investment beginnt, kommerziell an Fahrt zu gewinnen. Wir bewerten diese Entwicklung als eindeutig positiv und erwarten, dass die am 12. August fälligen vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 die nächste wichtige Bestätigung liefern werden, dass sich das beschleunigte AuM-Wachstum in höheren Umsätzen und Gewinnen niederschlägt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €8,70 (Aufwärtspotenzial: >95%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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