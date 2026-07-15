© Foto: John Nacion - picture alliance / NurPhotoBlackRock meldet Rekordzuflüsse, steigert Gewinn und Umsatz deutlich und erhöht sein Aktienrückkaufprogramm. Der Vermögensverwalter sieht weiteres Wachstum.BlackRock hat im zweiten Quartal 2026 bei Vermögen, Mittelzuflüssen und Gewinn neue Bestmarken erreicht. Der weltgrößte Vermögensverwalter steigerte das verwaltete Vermögen auf den Rekordwert von 15,3 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig flossen dem Konzern im Quartal netto 192 Milliarden US-Dollar zu. Im ersten Halbjahr summierten sich die Nettozuflüsse auf 321 Milliarden US-Dollar. Das geht aus den aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens hervor. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 31 Prozent auf 7,084 Milliarden …
Enthaltene Werte: US09290D1019Den vollständigen Artikel lesen
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