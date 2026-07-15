Schwerin (ots) -Anlässlich der gestrigen Äußerungen von Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte zur Fachkräftesicherung im Handwerk erklärt der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Wolfgang Waldmüller:"Die Prämie für Schülerpraktikanten war bereits 2023 gut und sinnvoll, als die CDU-Fraktion einen Antrag dazu in den Landtag eingebracht haben. Sie war es, obwohl die Linkskoalition unseren Vorschlag damals ablehnte und erst ein Jahr später in abgeschwächter Form selbst umsetzte. Und sie ist es bis heute. Insofern begrüßen wir ausdrücklich, dass die Landesregierung die positiven Erfahrungen mit der Schülerpraktikumsprämie heute selbst hervorhebt.Dass Handwerksbetriebe händeringend Nachwuchs suchen und jedes Jahr zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, ist jedoch kein kurzfristiges Problem. Die Landesregierung reagiert darauf seit Jahren mit einzelnen Programmen. Das ist nicht ausreichend. Was unserem Land fehlt, ist eine langfristige Strategie, die den gesamten Bildungs- und Berufsweg in den Blick nimmt.Deshalb gehen unsere Vorschläge bewusst weiter. Die Unterstützung von Meisterabschlüssen und Betriebsnachfolgen ist sinnvoll. Noch wichtiger ist aber, dass deutlich mehr junge Menschen diesen Weg überhaupt einschlagen. Deshalb wollen wir eine Azubi-Prämie, eine kostenfreie Meisterausbildung statt eines einmaligen Meister-Extras und eine deutlich stärkere Berufsorientierung an den Schulen. Berufliche und akademische Bildung müssen endlich den gleichen Stellenwert erhalten.Die Schülerpraktikumsprämie ist ein guter Anfang - für eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern braucht es aber eine echte Gesamtstrategie für die berufliche Bildung. Die CDU hat dafür die richtigen Antworten."Pressekontakt:PressestelleCDU-Fraktion im Landtagvon Mecklenburg-VorpommernLennéstraße 119053 SchwerinTelefon: 0385/525-2205Telefax: 0385/525-2277E-Mail: pressestelle@cdu.landtag-mv.deInternet: https://www.cdu-fraktion.de/Original-Content von: CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182588/6315088