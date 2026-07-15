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Dow Jones News
15.07.2026 13:03 Uhr
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AUKTION/Gute Nachfrage nach Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2052, 2054 und 2056

DJ AUKTION/Gute Nachfrage nach Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2052, 2054 und 2056

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Ultralangläufer im Auktionsverfahren platziert. Das Gesamtvolumen der Emissionen lag bei 2,28 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 15. April für die Laufzeit 2052, am 13. Mai für die Laufzeit 2054 und am 27. Mai für die Laufzeit bis 2056. 

=== 
Emission      0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2052 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,808 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  759 Mio EUR 
Marktpflegequote  241 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,4    (1,6) 
Durchschnittsrend. 3,65%   (3,57%) 
Wertstellung    17. Juli 2026 
 
Emission      2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2054 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,115 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  753 Mio EUR 
Marktpflegequote  247 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,5    (1,3) 
Durchschnittsrend. 3,64%   (3,62%) 
Wertstellung    17. Juli 2026 
 
Emission      2,90-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2056 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,216 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  768 Mio EUR 
Marktpflegequote  232 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,9    (1,8) 
Durchschnittsrend. 3,64%   (3,50%) 
Wertstellung    17. Juli 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

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