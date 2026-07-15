DJ AUKTION/Gute Nachfrage nach Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2052, 2054 und 2056

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Ultralangläufer im Auktionsverfahren platziert. Das Gesamtvolumen der Emissionen lag bei 2,28 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 15. April für die Laufzeit 2052, am 13. Mai für die Laufzeit 2054 und am 27. Mai für die Laufzeit bis 2056.

=== Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2052 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,808 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 759 Mio EUR Marktpflegequote 241 Mio EUR Zeichnungsquote 2,4 (1,6) Durchschnittsrend. 3,65% (3,57%) Wertstellung 17. Juli 2026 Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2054 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,115 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 753 Mio EUR Marktpflegequote 247 Mio EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,3) Durchschnittsrend. 3,64% (3,62%) Wertstellung 17. Juli 2026 Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2056 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,216 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 768 Mio EUR Marktpflegequote 232 Mio EUR Zeichnungsquote 2,9 (1,8) Durchschnittsrend. 3,64% (3,50%) Wertstellung 17. Juli 2026 ===

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July 15, 2026 06:32 ET (10:32 GMT)

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