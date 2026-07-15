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SCANDIC TRADE und $SNC SCANDIC COIN KI trifft Non-Custodial



15.07.2026 / 13:00 CET/CEST

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Hamburg, Germany, July 15th, 2026, FinanceWire

SCANDIC TRADE bündelt als neue Plattform Live-Marktdaten, KI-gestützte Analysen, selbstverwahrten Handel, Portfolio-Werkzeuge und SNC-Staking in einem durchgängigen Arbeitsbereich. Wer digitale Vermögenswerte beobachtet, kennt das Problem: Kurse hier, Charts dort, Wallet-Transaktionen in einer weiteren Anwendung und Portfolio-Notizen in Tabellen. SCANDIC TRADE will diese Zersplitterung beenden. Die neue Plattform führt Marktbeobachtung, KI-gestützte Auswertung, Non-Custodial-Handel (Eigenverwahrung, Handel aus der eigenen Wallet heraus, ohne Zugang Dritter), Portfolioverwaltung und Funktionen rund um den SNC SCANDIC COIN in einem durchgängigen Arbeitsbereich zusammen. Der Ansatz richtet sich an Nutzer, die Informationen nicht länger aus zahlreichen Einzellösungen zusammensuchen möchten. Statt eines weiteren isolierten Krypto-Tools soll eine zentrale Oberfläche entstehen, die den Weg von der ersten Marktbeobachtung über die Analyse bis zur Wallet-signierten Transaktion nachvollziehbar abbildet. Dabei bleibt ein entscheidender Grundsatz gewahrt: Die Kontrolle über die digitalen Vermögenswerte soll beim Nutzer liegen. Vom Werkzeug-Mix zum persönlichen Markt-Cockpit Das Dashboard von SCANDIC TRADE verbindet globale Marktdaten, Trendwerte, Top-Coins, Suchfunktionen und kontobezogene Informationen. Für registrierte Nutzer lässt sich der Überblick personalisieren: Watchlist, Portfoliowerte, aktive Alerts, aktuelle Marktanalysen und relevante Signale erscheinen gebündelt in einer Oberfläche. Damit positioniert sich SCANDIC TRADE nicht als bloße Kursliste, sondern als Arbeitsumgebung für strukturierte Entscheidungen. Nutzer sollen schneller erkennen können, welche digitalen Vermögenswerte an Dynamik gewinnen, wo erhöhte Risiken bestehen und welche Positionen besondere Aufmerksamkeit verdienen. Der Anspruch ist nicht, den Markt auf eine einzelne Kennzahl zu reduzieren, sondern Informationen so zu ordnen, dass Entscheidungen fundierter vorbereitet und später besser nachvollzogen werden können. KI-Marktanalyse als Research-Assistent Ein zentrales Element ist die KI-gestützte Krypto-Marktanalyse. Sie wertet ausgewählte digitale Vermögenswerte anhand von Live-Marktdaten, historischen Kursbewegungen, technischen Indikatoren, Liquidität, Angebotsstruktur, Volatilität und Marktumfeld aus. Die Ergebnisse werden in einem einheitlichen Format aufbereitet, das komplexe Daten in klar gegliederte Aussagen übersetzt. Je nach Analyse können dazu die Marktstimmung, eine Trendeinschätzung, 10- und 30-Tage-Szenarien, ein Konfidenzwert, das Risikoniveau, zentrale Einflussfaktoren sowie eine begründete Einordnung gehören. Gerade in volatilen Marktphasen liegt der Nutzen weniger in einer vermeintlich unfehlbaren Vorhersage als in der strukturierten Zusammenführung relevanter Informationen. Für neue Berechnungen und bestimmte technische Premium-Funktionen arbeitet SCANDIC TRADE mit einem Credit-System. Bereits vorhandene Analysen können innerhalb definierter Aktualisierungsfenster erneut genutzt werden. Das reduziert doppelte Abfragen, schont technische Ressourcen und sorgt zugleich dafür, dass Nutzer erkennen können, wie aktuell eine Auswertung ist. Non-Custodial-Handel: Die eigene Wallet bleibt die entscheidende Instanz Eine zweite Säule ist das Modul für Non-Custodial-Handel und Swaps. SCANDIC TRADE unterstützt die Vorbereitung von Kauf- und Verkaufsprozessen, ohne die Vermögenswerte der Nutzer zentral zu verwahren. Die Plattform stellt Transaktionsdaten zusammen, führt durch die einzelnen Schritte und überlässt die abschließende Freigabe der verbundenen Wallet. Zum Funktionsumfang gehören die Auswahl von Netzwerk und Token, die Verwendung benutzerdefinierter Contract-Adressen, Slippage-Einstellungen, die Prüfung von Kursangeboten, ERC-20-Freigaben und die abschließende Transaktionssignatur. Vor der Freigabe können unter anderem der voraussichtlich empfangene Betrag, der Mindestempfang, die geschätzten Netzwerkgebühren und die gewählte Route geprüft werden. Damit verbindet SCANDIC TRADE Bedienkomfort mit dem Prinzip der Selbstverwahrung: Solange der Nutzer nicht in seiner eigenen Wallet signiert, findet keine endgültige Transaktion statt. Gerade für Anwender, die zentrale Verwahrung vermeiden möchten, ist diese Trennung zwischen Vorbereitung und Freigabe ein wesentliches Merkmal. Charts, Wallet-Zahlungen und On-Chain-Verifizierung Für die vertiefte technische Betrachtung integriert die Plattform einen TradingView-Chart-Arbeitsbereich mit Symbolsuche, frei wählbaren Zeitintervallen, Hell- und Dunkelmodus sowie Vollbilddarstellung. Kursverläufe, Candlestick-Muster und Marktbewegungen lassen sich dadurch in einer vertrauten Chart-Umgebung untersuchen. Auch der $SNC SCANDIC COIN ist in diesen Analyseablauf eingebunden. Börsen- oder datenquellenspezifische Symbolformate können im Hintergrund aufgelöst werden, sodass der direkte Zugriff auf SNC-Charts vereinfacht wird. Wallet-basierte Prozesse kommen zudem beim Erwerb von Credits zum Einsatz. On-Chain-Zahlungen werden anhand von Empfänger, Betrag, Netzwerk, Transaktionsstatus und Absenderanforderungen verifiziert, bevor eine Gutschrift erfolgt. Dadurch werden manuelle Bestätigungen reduziert und die Nutzung kostenpflichtiger Plattformfunktionen mit nachvollziehbaren Blockchain-Daten verknüpft. SNC SCANDIC COIN als integrierter Bestandteil Für Inhaber des SNC SCANDIC COIN bündelt das sogenannte Earn-Modul die Staking-Funktionen im Ethereum-Mainnet. Angezeigt werden unter anderem SNC-Bestand, Freigaben, gestakte Beträge, ausstehende Staking-Rewards, das Ende möglicher Sperrfristen, der jeweilige Sperrstatus, verfügbare Reward-Reserven und potenzielle Abzüge bei einer vorzeitigen Entnahme. Nutzer können SNC freigeben, staken, Rewards abrufen, Teilbeträge entnehmen oder eine Position vollständig beenden. Gleichzeitig weist die Oberfläche auf Netzwerk, Freigabeanforderungen, Sperrfristen, mögliche Verlängerungen sowie Bedingungen einer vorzeitigen Auflösung hin. Der Coin wird damit nicht als isoliertes Zusatzprodukt behandelt, sondern in Analyse-, Staking- und Verwaltungsprozesse eingebunden. Für das SNC-Ökosystem entsteht so eine zentrale Schnittstelle, an der Marktinformation und praktische Nutzung zusammenlaufen. Portfolio, Alerts und Journal für den laufenden Überblick SCANDIC TRADE ergänzt Analyse und Transaktion um Werkzeuge für die persönliche Organisation. In der Watchlist lassen sich relevante Coins speichern und anhand aktueller Marktdaten beobachten. Das Portfolio-Modul erfasst Bestände, Mengen und durchschnittliche Kaufpreise und berechnet daraus aktuellen Wert, investiertes Kapital sowie realisierte und nicht realisierte Ergebnisse. Alerts können sich auf Preisniveaus, größere Tagesbewegungen, Änderungen von KI-Einordnungen, Risikostufen, Konfidenzschwellen oder Prognosewerte beziehen. Das Journal bietet Raum für die Dokumentation von Trades, Gebühren, Notizen, Eröffnungs- und Abschlusszeitpunkten sowie den späteren Vergleich zwischen ursprünglicher Annahme und tatsächlichem Verlauf. Diese Funktionen machen aus einer punktuellen Analyse einen fortlaufenden Arbeitsprozess. Marktbeobachtung, Strategie, Ausführung und Auswertung bleiben dadurch enger miteinander verbunden. Technische Basis mit Fokus auf Verfügbarkeit Nach Angaben des Unternehmens wurde SCANDIC TRADE von einem achtköpfigen Entwicklerteam innerhalb von rund zehn Monaten aufgebaut. Die Arbeiten umfassten Produktplanung, Frontend und Backend, Wallet-Anbindung, KI-Analyse, Handels- und Swap-Funktionen, Staking-Integration, Tests und technische Optimierung. Als technische Grundlage dienen SCANDIC TRADE ganze 10 Rack-Mount z17 High-End-Mainframes von IBM für verbesserte KI-Funktionen und PQC-Kryptografie-Möglichkeiten sowie eine eigene Hyperscale-Infrastruktur mit Standorten in Manama (Bahrain), Kuwait-Stadt und Singapur. Diese Umgebung im investierten Millionenbereich soll die Verarbeitung von Marktdaten, die Koordination von Analyse-Workflows, die Überwachung des Betriebs und die Verknüpfung der einzelnen Produktmodule unterstützen. Organisatorisch ist die Plattform in das internationale Umfeld der SCANDIC FINANCE GROUP Konzerngruppe mit Sitz in Hongkong eingebunden. Für die Datenverfügbarkeit setzt die Plattform auf Primär- und Ausweichquellen, In-Memory-Caching, die Deduplizierung gleichartiger Anfragen sowie persistente Zwischenspeicher. Falls eine primäre Quelle vorübergehend eingeschränkt ist oder unvollständige Daten liefert, sollen Marktseiten nicht unmittelbar leer ausfallen. Quelle und Aktualitätsstatus können kenntlich gemacht werden, wenn Daten nicht aus dem primären Live-Feed stammen. Transparenz und verantwortungsvolle Nutzung Zum Plattformkonzept gehören öffentlich zugängliche Seiten zu Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Cookies, Risikohinweisen, unzulässiger Nutzung, KI-Ethik, Barrierefreiheit und eine umfassende Compliance. Gerade im Kryptobereich ist diese Ebene mehr als eine formale Ergänzung: Sie schafft einen Rahmen dafür, wie Analysefunktionen, Wallet-Prozesse und Prognosemodelle einzuordnen sind. KI-Auswertungen, Alerts und Szenarien sind Informationswerkzeuge. Sie können fehlerhaft sein, beruhen auf verfügbaren Daten und ersetzen weder eine individuelle Prüfung noch eine Finanzberatung. Digitale Vermögenswerte bleiben hochvolatil und können erhebliche Verluste verursachen, dies gilt für den gesamten Kryptomarkt. SCANDIC TRADE könnte sich mit seiner aktuell hochkomplexen Nutzeroberfläche und seinen Möglichkeiten langfristig im Markt etablieren, zumal nach Information der Funktionsumfang steig erweitert werden soll. Entscheidend werden Datenqualität, technische Zuverlässigkeit, nachvollziehbare Sicherheitsprozesse und eine dauerhaft transparente Kommunikation sein, hier dürfte die hohe Investiton der z17-Mainframes von IBM ein durchaus genialer Schachzug für SCANDIC TRADE sein. Der Produktansatz trifft jedoch einen erkennbaren Bedarf: Er reduziert den Wechsel zwischen Einzellösungen, ohne die abschließende Kontrolle über Wallet und Transaktion aus der Hand des Nutzers zu nehmen, was die Sichrheit erhöht und im Zusammenspiel mit dem international agierenden KYC-Partner CRIF aktuell ein Alleinstellungsmerkmal ist. In der Verbindung von KI-gestützter Marktanalyse, Non-Custodial-Handel, Portfolio-Werkzeugen und der Einbindung des SNC SCANDIC COIN entsteht damit ein geschlossenes System, das sowohl Einsteigern Orientierung als auch erfahrenen Nutzern eine strukturierte Arbeitsumgebung bietet. Presseatikel: https://www.hamburgeranzeiger.de/Wirtschaft/704188-scandic-trade-und-snc-scandic-coin-ki-trifft-non-custodial.html Mehr Informationen sehen Sie hier: https://www.Scandic.Trade



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