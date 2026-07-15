Düsseldorf (ots) -Ein Wohnungswechsel erfordert auch hinsichtlich des Stromvertrags vorausschauende Planung, damit beim Einzug die Frage der Weiterbelieferung geklärt ist und am Ende nicht sogar doppelte Kosten anfallen. Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/) informiert Verbraucher über Fristen und To-dos.Rechtzeitige Prüfung schützt vor doppelten KostenBeim Umzug ist der Blick in die bestehenden Verträge für Strom und auch Gas besonders wichtig. Wer in der Grundversorgung ist, profitiert von kurzen Kündigungsfristen. Bei Sonderverträgen außerhalb der Grundversorgung sieht die Lage anders aus, da hier meist feste Laufzeiten vereinbart sind. Verträge laufen am neuen Wohnort in der Regel unverändert weiter. Daher meldet der Verbraucher die neue Adresse sowie das Einzugsdatum am besten frühzeitig an den Energieversorger. Grünwelt Energie empfiehlt seinen Kunden, den Umzug mindestens zwei Wochen vorher, beispielsweise über das Kontaktformular (https://kundenportal.gruenwelt.de/contact-nologon) zu melden. Eine rechtzeitige Mitteilung verhindert, dass Verträge parallel laufen und unnötige finanzielle Belastungen entstehen. Zudem kann so frühzeitig abgeklärt werden, ob auch am neuen Wohnort eine Belieferung erfolgen kann.Zählerstände richtig dokumentierenFür einen reibungslosen Übergang am Tag der Schlüsselübergabe sorgt die präzise Erfassung der Zählerdaten. Verbraucher notieren am Tag des Auszugs die Zählerstände für Strom und Gas in der alten Wohnung. Genau dieselbe Erfassung erfolgt direkt beim Einzug im neuen Heim. Diese Werte übermitteln Kunden zeitnah an den jeweiligen Lieferanten sowie an den zuständigen Netzbetreiber. So wird sichergestellt, dass nur die tatsächlich genutzte Energie bezahlt wird. "Ein Umzug bietet auch eine gute Gelegenheit, um auf nachhaltige Energie umzusteigen und den Wechsel auf Ökostrom (https://www.gruenwelt.de/strom-easy-12.html) in Betracht zu ziehen", schließt Grünwelt Energie.Über GrünweltGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/6315104