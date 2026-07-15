Almonty hat seinen langfristigen Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders deutlich ausgeweitet. Laufzeit, Volumen und Preis steigen gleichzeitig. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung, befindet sich nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate aber weiterhin in einer Konsolidierungsphase mit fallenden Hochs. Neuer Milliarden-Vertrag mit GTP Almonty hat den bestehenden Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders (GTP) deutlich nachverhandelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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