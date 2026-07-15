Am Dienstag brach die Auto-Aktie Lucid im US-Handel zeitweise um bis zu -57% ein und markierte damit ein neues Allzeittief. Der Handel wurde mehrfach ausgesetzt. Zum Handelsschluss hatte sich das Papier zwar wieder etwas erholt, schloss aber dennoch mit -16% im Minus. Was weiß der Markt, was das Unternehmen nicht sagt? Insolvenzgerüchte Auslöser war ein Bericht des auf Elektrofahrzeuge spezialisierten, wenig bekannten Online-Portals electric-vehicles.com. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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