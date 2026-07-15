Wer langfristig ein passives Einkommen aufbauen möchte, sollte auf Unternehmen setzen, deren Dividenden auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten als verlässlich gelten. Besonders attraktiv sind Aktien von Konzernen mit stabilen Geschäftsmodellen, soliden Finanzen und einer langjährigen Historie kontinuierlich steigender Ausschüttungen. Drei Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen und sich als langfristige Depotbausteine eignen, sind AbbVie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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