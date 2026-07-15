Moia startet den Betrieb von autonomen Bussen in Hamburg. Touren können über die App der VW-Tochtergesellschaft gebucht werden. Dabei sitzt allerdings noch ein Sicherheitsfahrer im Bus. Der Sammeltaxi-Anbieter Moia bietet von heute an Fahrten in Hamburg mit selbstfahrenden Elektro-Kleinbussen an. Die Fahrten können ausgewählte, vorab registrierte Hamburger über die Moia-App buchen, wie die VW-Tochtergesellschaft mitteilte. In Kürze sollen die Beförderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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