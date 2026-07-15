Frankfurt (ots) -Radio ist und bleibt fester Bestandteil im Alltag der Menschen in Deutschland. 51,782 Millionen schalten täglich von Montag bis Freitag das Radio ein. Dies zeigt die Reichweitenstudie ma 2026 Audio II, die die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse heute veröffentlicht hat. Demnach schalten rund dreiviertel der Bevölkerung (73,9 Prozent) täglich das Radio ein. Im Vergleich zur letzten Erhebungswelle bleibt die Reichweite weitgehend stabil. (ma 2026 Audio I: 52,901 Mio./74,5 Prozent).ARD-Hörfunk regional starkDie Sender der ARD erreichen werktags (Mo-Fr) mit ihren Hörfunkprogrammen 34,373 Millionen Menschen. Dies entspricht 49,1 Prozent der Bevölkerung Deutschlands ab 14 Jahren und bleibt damit nahezu konstant (ma 2026 Audio I: 49,5 Prozent).Ein starkes Gesamtergebnis erzielten diesmal die Landeswellen der ARD-Häuser. Sie kommen auf 14,871 Millionen Hörerinnen und Hörer täglich (Mo-Fr), rund 1,2 Millionen mehr als zuletzt (ma 2026 Audio I: 13,716 Mio.). Hier zeigt sich die regionale Stärke der ARD: Mehr als jede oder jeder Fünfte (21,2 Prozent) hört täglich ein Radioprogramm mit Schwerpunkt Regionalität (ma 2026 Audio I: 19,3 Prozent).Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD-Audioprogrammkonferenz:"Die Zahlen der aktuellen ma zeigen es deutlich: Unsere Hörfunkangebote sind der regionale Anker, der nah an den Menschen und ihren medialen Bedürfnissen dran ist. Daran ändert auch die zunehmende Digitalisierung nichts - im Gegenteil. Wir sehen auch bei unseren Live-Streams z.B. in ARD Sounds eine ständig wachsende digitale Nutzung. Egal auf welchem Ausspielweg, die Radiofans bleiben ihren öffentlich-rechtlichen Lieblingssendern treu."Zur ma AudioDie Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) liefert mit der ma Audio zweimal pro Jahr die Leistungsdaten des Radio- und Audiomarktes für klassische, Online- und konvergente Angebote. Die Datengewinnung erfolgt mittels dreier Studien: die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio sowie die Empfangswege-Studie per Audiotagebuch. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren (70,026 Mio.).Die agma ist ein Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen wie privaten Medienanbietern und deren Vermarktern sowie Werbetreibenden und -agenturen.Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6315115