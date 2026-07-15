Hamburg (ots) -Täglich nutzen 6,13 Millionen Menschen die linearen Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks bundesweit. Im Sendegebiet des NDR sind es 5,31 Millionen. Das ist das Ergebnis der Media-Analyse 2026 Audio II. Hohe Gewinne verzeichnet NDR 1 Radio MV und ist damit meistgehörtes Radioprogramm in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit mit Blick auf die Tagesreichweite in Prozent das reichweitenstärkste Radioprogramm im eigenen Sendegebiet.Das Medium Radio bleibt sehr beliebt: Täglich hören 9,03 Millionen Menschen im Norden Radio, das entspricht 74,7 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden liegt laut jüngster Media-Analyse bei 261 Minuten am Tag. Die aktuelle Media-Analyse bescheinigt den unter 30-Jährigen im Norden 61,4 Prozent Tagesreichweite und 208 Minuten Verweildauer.NDR Programmdirektorin Ilka Steinhausen: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Programmen so viele Menschen durch ihren Tag begleiten dürfen. Die Hörerinnen und Hörer vertrauen dem NDR, wenn es um gute Unterhaltung und glaubwürdige Informationen geht. Der tolle Erfolg von NDR 1 Radio MV zeigt: Es gibt ein großes Bedürfnis nach zuverlässiger und sorgfältig recherchierter Berichterstattung aus der Region. Mit unseren regionalen Angeboten sind wir nah dran an den Themen, die die Menschen vor Ort wirklich bewegen. Es ist schön, dass Radio für die Menschen im Norden, insbesondere auch für junge Hörerinnen und Hörer, ein fester Bestandteil ihres Alltags bleibt, auf den sie sich verlassen."Die vorliegende MA 2026 Audio II ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Alle angegebenen Tagesreichweiten und Verweildauern beziehen sich auf Montag bis Freitag. Der "Weiteste Hörerkreis" umfasst Hörerinnen und Hörer, die ein Programm innerhalb von vier Wochen (Montag bis Sonntag) einschalten. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Livestreaming und DAB+.Die aktuellen Ergebnisse wurden auf Basis aktualisierter amtlicher Bevölkerungsdaten berechnet. Deshalb können sich Werte gegenüber früheren Veröffentlichungen auch durch die neue Berechnungsgrundlage verändern. Ein Anstieg oder Rückgang bedeutet daher nicht automatisch, dass sich die tatsächliche Nutzung entsprechend verändert hat.Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:- NDR 1 Radio MV gewinnt klar hinzu. Mit täglich 420.000 Hörerinnen und Hörern ist NDR 1 Radio MV mit deutlichem Vorsprung das reichweitenstärkste Programm in Mecklenburg-Vorpommern, bundesweit schalten täglich 472.000 ein.- NDR 1 Niedersachsen schalten täglich in Niedersachsen 1,24 Millionen Menschen ein, bundesweit sind es 1,46 Millionen. NDR 2 und NDR 1 Niedersachsen belegen auf Augenhöhe in diesem Bundesland die beiden ersten Plätze.- NDR 1 Welle Nord schalten in Schleswig-Holstein täglich 387.000 Hörerinnen und Hörer ein. Bundesweit sind es 451.000 Menschen.- NDR 90,3 - das Stadtradio für Hamburg - nutzen täglich in Hamburg 221.000 Menschen, bundesweit sind es 467.000.- NDR 2 bleibt mit 2,04 Millionen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR. Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,44 Millionen Menschen. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag liegt bei 677.000.- N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, erreicht in Norddeutschland eine Tagesreichweite von 920.000 Hörerinnen und Hörern, bundesweit sind es 1,05 Millionen. Im "Weitesten Hörerkreis" sind es bundesweit 4,66 Millionen Menschen.- NDR Info erreicht im Sendegebiet täglich 569.000 Menschen, bundesweit sind es 646.000. Den "Weitesten Hörerkreis" bilden bundesweit 3,52 Millionen Menschen.- NDR Kultur schalten in Norddeutschland täglich 190.000 Hörerinnen und Hörer ein, bundesweit sind es 218.000. Zum "Weitesten Hörerkreis" von NDR Kultur zählen bundesweit 1,77 Millionen Menschen.- NDR Schlager das ausschließlich digital verbreitete Radioprogramm, wird täglich bundesweit von 118.000 Menschen gehört, im Norden von 102.000.Die tabellarischen Übersichten über die Ergebnisse der MA 2026 Audio II für Norddeutschland finden Sie auf NDR.de:https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen100.pdfhttps://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen102.pdfDie Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 17.03.2027 veröffentlicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6315123