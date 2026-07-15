Shiba Inu Prognose: Warum Wale 174 Milliarden SHIB kaufen, während der Kurs auf Rang 33 fällt

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Innerhalb von nur 24 Stunden haben Großanleger 174 Milliarden SHIB von den Börsen abgezogen, obwohl der Token auf den niedrigsten Marktkapitalisierungsrang seiner Geschichte gefallen ist. SHIB wird am 14. Juli 2026 bei $0,0000042 gehandelt und rangiert weltweit auf Platz 33. Die wöchentliche Burn-Rate ist um mehr als 82 Prozent eingebrochen. Diese Kluft zwischen dem Kaufverhalten der Wale und der anhaltenden Kursschwäche bestimmt die aktuelle Marktlage. Die Shiba Inu Prognose hängt davon ab, ob die Akkumulation sich in eine tatsächliche Kursumkehr übersetzt.

Derivate-Daten zeigen, dass die Bären weiterhin die Kontrolle behalten, mit negativen Funding-Raten und einem Long-to-Short-Verhältnis unter eins. Mehrere technische Widerstände stehen zwischen dem aktuellen Kurs und einer spürbaren Erholung. Große Meme-Coins stehen vor strukturellen Gegenwind-Faktoren, die kleinere Einstiege vollständig umgehen können. Dieser Artikel untersucht die aktuellen SHIB-Daten und stellt einen Presale-Einstieg vor, den Investoren gerade beschreiten.

Shiba Inu Prognose unter Druck: Rang 33, Burn-Einbruch und Wal-Akkumulation am selben Tag

SHIB wird am 14. Juli bei $0,0000042 gehandelt, nachdem der Token in drei Tagen rund fünf Prozent verloren hat, wie FXStreet berichtet. Der Token ist auf Rang 33 in der globalen Marktkapitalisierung gefallen, die niedrigste Position, die jemals für SHIB verzeichnet wurde. Analyst LuckSide Crypto bezeichnete diesen Rückgang als schmerzhaften Kontrast zu den Tagen, an denen der Token kurzzeitig die Top 10 erreichte. Die gesamte Marktkapitalisierung liegt bei rund 2,44 Milliarden Dollar, über 94 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Shiba Inu Prognose für das Basisszenario sieht eine Erholung auf $0,0000065 bis Jahresende vor.

Trotz dieser Schwäche haben Wal-Wallets in den letzten 24 Stunden 174,8 Milliarden SHIB von den Börsen abgezogen, wie The Crypto Basic unter Berufung auf CryptoQuant-Daten meldet. Dieser Nettoabfluss hatte zum aktuellen Kurs einen Wert von ungefähr 792.000 Dollar. Die Börsenreserven fielen auf 86,6 Billionen Token, da Halter ihre SHIB-Bestände in Eigenverwahrung überführten. Die wöchentliche Burn-Aktivität brach um 82,69 Prozent ein, nachdem am 8. Juli ein Höhepunkt von 110 Millionen verbrannten Token erreicht worden war. Insgesamt wurden bisher über 410 Billionen SHIB verbrannt, doch 589 Billionen befinden sich weiterhin im Umlauf.

Die Social-Dominance-Metrik auf Santiment ist seit dem 12. Juli deutlich gefallen, was nachlassendes Marktinteresse zeigt. Das Long-to-Short-Verhältnis liegt bei 0,91, dem niedrigsten Stand seit über einem Monat, und die Funding-Rate bleibt mit minus 0,0136 Prozent negativ. Der RSI auf dem Tages-Chart steht bei 31 in Richtung überverkaufter Zone, mit Support bei $0,00000412 und Widerstand bei $0,00000435.

Die Shiba Inu Prognose für eine Erholung braucht Schwung bei Bitcoin über 62.000 Dollar. Bitcoin bleibt zwischen 62.000 Dollar und einem längerfristigen Widerstand eingeklemmt. Während diese Bedingungen große Meme-Coins in engen Bandbreiten halten, richten einige Händler ihren Blick auf Einstiege, bei denen das Listing-Ereignis selbst den Kursboden bestimmt.

Pepeto: Gebührenfreier Trading-Hub mit erwartetem Binance-Listing als Alternative

Die Wartezeit auf eine SHIB-Erholung zeigt ein Problem, das alle großen Meme-Coins teilen. Wer bei einer Marktkapitalisierung von Milliarden einsteigt, braucht gewaltige Kapitalflüsse für spürbare Renditen. Presale-Einstiege umgehen diese Hürde, weil der Listing-Preis den neuen Boden setzt und nicht die breite Marktstimmung.

Pepeto ist ein gebührenfreier Trading-Hub, der von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut wurde und darauf ausgelegt ist, Meme-Token-Tauschgeschäfte in Börsengröße abzuwickeln, ohne die Gebühren zu erheben, die kleine Positionen schrumpfen lassen. Der Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die dasselbe frühe Akkumulationsmuster erkannt haben, dem Großanleger vor Listings folgen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Einstieg bei $0,000000188, einen Preis, der nur besteht, solange der Presale offen bleibt.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet Pepeto mit mehreren Blockchain-Netzwerken, sodass Liquidität frei fließt, anstatt auf einer einzigen Chain blockiert zu bleiben. PepetoSwap wickelt Token-Rotationen ohne Kosten ab, sodass Halter jeden Dollar ihrer Gewinne behalten. Das Gesamtangebot entspricht der 420-Billionen-Token-Struktur, die den ursprünglichen PEPE über eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar getragen hat.

Vor dem Start des Presales hat das unabhängige Prüfinstitut SolidProof die gesamte Codebasis einer vollständigen Sicherheitsüberprüfung unterzogen und die Integrität des Smart Contracts sowie der Plattformarchitektur bestätigt, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde. Diese Prüfung gibt Anlegern die Sicherheit, dass der Vertrag vor dem Markteintritt auf Schwachstellen getestet wurde.

Der Mitgründer des ursprünglichen PEPE-Tokens hat die Tokenomics so gestaltet, dass frühe Halter durch das Listing-Ereignis belohnt werden, nicht durch kurzlebige Hype-Zyklen. Der integrierte Risk Scorer prüft jeden Token-Vertrag auf Anfrage und markiert Honeypots oder Eigentumsstrukturen, die manuelle Recherche vollständig übersieht. Der Presale-Tracker zeigt, dass Kapital mit jeder Phase schneller zufließt, und wer jetzt einsteigt, erhält den Zugang, für den Wallets nach dem Listing deutlich mehr zahlen werden.

Fazit

Die Prognosemodelle sehen vor, dass SHIB Monate braucht, um $0,0000065 zurückzuerobern, während der Pepeto-Presale einen Listing-Katalysator auf den Kalender setzt, der in Wochen einen Kursboden schaffen kann. Die Rechenbeispiele hinter der Shiba Inu Prognose erklären, warum der Zeitpunkt des Einstiegs wichtiger ist als die Richtung des Marktes. Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, bei dem Presale-Halter die Erträge einfahren, für die alle anderen danach mehr bezahlen. Die Wallets, die handeln, solange der Presale offen bleibt, werden diejenigen sein, über die andere lesen, wenn der Listing-Preis erscheint. Wer in Krypto Stunden früher handelt, kennt den Unterschied zwischen Zuschauen und Halten aus eigener Erfahrung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Shiba Inu Prognose für 2026?

SHIB wird am 14. Juli bei $0,0000042 gehandelt und ist auf Rang 33 der globalen Marktkapitalisierung gefallen. Die Shiba Inu Prognose sieht eine Base-Case-Erholung auf $0,0000065 bis Jahresende vor, abhängig von einem breiteren Marktaufschwung bei Bitcoin über $62.000.

Was ist Pepeto und warum ziehen Presale-Investoren es in Betracht?

Pepeto ist ein gebührenfreier Trading-Hub mit Cross-Chain-Bridge, PepetoSwap und integriertem Risk Scorer, der von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut wurde. Presale-Halter positionieren sich vor dem erwarteten Binance-Listing, das als Katalysator für den Kursboden dient. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.