Mehrere Entwickler:innen berichten von Problemen mit GPT-5.6 Sol. Das neue KI-Modell von OpenAI löscht offenbar ohne Anweisungen Daten. Was Nutzer:innen aus den Warnungen ziehen sollten. Mit GPT-5.6 hat OpenAI gleich drei neue KI-Modelle veröffentlicht. Während GPT-5.6 Luna für kosteneffiziente und schnelle Aufgaben genutzt werden soll, bietet die Terra-Version einen Kompromiss aus Kosten und Qualität. Das neue Flaggschiffmodell ist hingegen GPT-5.6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n