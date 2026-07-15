IBM sorgt zum Auftakt der Berichtssaison für einen Paukenschlag. Der Technologiekonzern enttäuschte die Anleger deutlich. Für antizyklische Trader ergeben sich jetzt Chancen, erklärt Ingmar Königshofen.Die Aktie von "Big Blue" brach am Dienstag nach vorläufigen Zahlen um mehr als 25 Prozent ein. Für Trading-Experte Ingmar Königshofen eröffnet der Kurseinbruch dennoch Chancen. Aus seiner Sicht ist die Aktie in eine wichtige Unterstützungszone zwischen rund 200 und 220 US-Dollar zurückgefallen. Als antizyklischer Trader sieht er genau solche Phasen als mögliche Einstiegsgelegenheit. Wenn Panik und Unsicherheit dominieren, werde das Chance-Risiko-Verhältnis häufig attraktiver. Auch beim …
Enthaltene Werte: DE000VJ64XXX,DE000MR1MXXXDen vollständigen Artikel lesen
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