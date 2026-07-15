Ausgerechnet die Generation, die den längsten Zeithorizont für den Vermögensaufbau habt, blickt am skeptischsten auf ihre Altersvorsorge: Nur gut jeder Dritte (35 Prozent) der 18- bis 34-Jährigen in Deutschland ist zuversichtlich, sich im Ruhestand den gewünschten Lebensstandard leisten zu können. Wie das "Altersvorsorgebarometer" von J.P. Morgan Asset Management, für das repräsentativ 1.000 Frauen und Männer in Deutschland befragt wurden, zeigt, ist die Zuversicht damit niedriger als in anderen Altersgruppen. In der mittleren Altersgruppe (35-54 Jahre) sind es immerhin 47 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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