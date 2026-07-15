Höhere Rohstoffpreise infolge der Unsicherheiten rund um den Irankonflikt lassen die globalen Inflationsraten steigen. Doch anders als in früheren Zyklen sind es diesmal nicht die Industrieländer, die bei der Reaktion darauf den Takt vorgeben. "Vielmehr zeigt sich, dass viele Schwellen- und Frontiermärkte schneller, disziplinierter und teilweise wirksamer auf Inflationsrisiken reagieren als zahlreiche etablierte Volkswirtschaften", sagt Melanie Aimer, Chief Commercial Officer bei Finance in Motion. Viele Schwellenländer sind heute keine Nachzügler mehr. Sie verfügen über eingespielte institutionelle Reflexe und reagieren häufig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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