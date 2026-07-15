Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 15.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.414 Punkten. Der Index ist bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts gelaufen. Am Nachmittag stellte sich größere Vola ein. Es ging zunächst an das Tageshoch und mit Aufnahme des offiziellen Handels dann direkt an das Tagestief. Der Nasdaq konnte sich allerdings wieder rasch erholen, erreichte im Rücklauf aber nicht mehr das Tageshoch. Am Abend bröckelten die Notierungen wieder etwas ab, der Index konnte aber einen Tagesschluss knapp über der 29.600 Punkte-Marke formatieren.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq 100 konnte sich über den kurzfristig wichtigen gleitenden Durchschnitten stabilisieren und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.

Die Zone um 30.000 Punkte bleibt der entscheidende Widerstandsbereich auf der Oberseite.

Solange der Index oberhalb der SMA20 im Stundenchart notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhalten.

Nasdaq 100 Analyse: Erholung setzt sich fort

Der Nasdaq 100 startete am Dienstag bei 29.414 Punkten in den Handel. Bis zum Mittag bewegte sich der Technologieindex in einer engen Seitwärtsrange, bevor am Nachmittag die Volatilität deutlich zunahm. Nach einem Anstieg auf das Tageshoch folgte zum offiziellen US-Handelsstart ein schneller Rücksetzer bis an das Tagestief.

Im weiteren Handelsverlauf gelang jedoch eine dynamische Erholung. Zwar konnte das vorherige Hoch nicht mehr erreicht werden, dennoch behauptete sich der Nasdaq 100 bis zum Handelsschluss oberhalb der Marke von 29.600 Punkten. Damit bestätigte der Index seine zuletzt verbesserte kurzfristige Verfassung.

Handelsspanne vom 14.07.2026

Kennzahl Wert Tageshoch 29.739 Punkte Tagestief 29.367 Punkte Tagesschluss 29.609 Punkte Handelsspanne 372 Punkte

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