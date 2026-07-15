Mainz (ots) -
Bitte aktualisierten Programmtext beachten!
Sonntag, 19. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Kein Sommer ohne Mallorca-Party! Wie immer sorgen die Top Acts der Insel für Partystimmung. An der Seite von Kiwi kümmert sich Elton um faire Bedingungen bei kleinen Spiele-Battles.
Gäste: Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel, Frenzy, Die Atzen, Jürgen Milski, Der Zipfelbube x Carolina x Almklausi, Marry, Kings of Günter, Tobee, Julian Sommer x Luca-Dante Spadafora, Anna-Maria Zimmermann x Linda Siu
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6315186
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Kein Sommer ohne Mallorca-Party! Wie immer sorgen die Top Acts der Insel für Partystimmung. An der Seite von Kiwi kümmert sich Elton um faire Bedingungen bei kleinen Spiele-Battles.
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