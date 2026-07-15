Paukenschlag im Zahlungssektor - Steht PayPal vor dem Verkauf?

Der Markt für digitalen Zahlungsverkehr steht vor einem historischen Beben: Das privat geführte Zahlungsunternehmen Stripe hat gemeinsam mit der Private-Equity-Gesellschaft Advent International ein milliardenschweres Angebot zur Übernahme von PayPal Holdings Inc. unterbreitet. Nach Jahren des verschärften Wettbewerbs und deutlichen Kursverlusten reagiert die PayPal Aktie im vorbörslichen Handel mit einem massiven Kurssprung von 15 - Für Investoren, die im aktuellen Umfeld unterbewertete Tech-Aktien kaufen möchten, wirft diese Nachricht drastische Fragen auf: Ist das die lang ersehnte Wende für PayPal oder das finale Signal zum Einstieg?

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