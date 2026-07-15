Lauffen a.N. (ots) -Ein leidenschaftlicher Metzger schließt nach nur vier Jahren entnervt seinen Betrieb. Für ihn ist die Ursache schnell gefunden: Die Generation Z wolle immer weniger leisten, stelle dafür aber immer höhere Ansprüche an Arbeitgeber. Doch genau diese Sichtweise greift zu kurz. Denn während viele Betriebe über fehlende Motivation und unrealistische Erwartungen klagen, stellen sich nur die wenigsten die Frage, warum leistungsstarke Mitarbeiter überhaupt bei ihnen arbeiten sollten."Wer leistungsorientierte Mitarbeiter möchte, muss zuerst einen Betrieb schaffen, in dem es sich lohnt, Leistung zu bringen", betont Tobias Fichtel. Nachfolgend erfahren Sie, warum die Generationen-Debatte oft am eigentlichen Problem vorbeigeht, welche Führungsfehler viele Unternehmer bis heute machen und wie Betriebe wieder Mitarbeiter gewinnen, die Verantwortung übernehmen, Leistung bringen und langfristig bleiben.Das Problem sitzt oft im UnternehmenWenn Unternehmer über Personalmangel sprechen, fällt die Schuld schnell auf die junge Generation. Aus Sicht von Tobias Fichtel greift diese Erklärung jedoch zu kurz. Schließlich gibt es in jeder Altersgruppe engagierte Mitarbeiter ebenso wie Menschen, die lediglich Dienst nach Vorschrift leisten.Viel entscheidender ist die Frage, ob ein Unternehmen überhaupt ein Umfeld schafft, in dem sich Leistung lohnt. Zahlreiche Betriebe erwarten Eigeninitiative, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein, behandeln ihre Mitarbeiter gleichzeitig jedoch wie reine Ausführende. Mitspracherecht gibt es kaum, Entscheidungen werden von oben getroffen und wichtige Informationen bleiben häufig bei der Geschäftsführung.Für Tobias Fichtel ist genau dieser Widerspruch eines der größten Probleme vieler Betriebe. Wer Höchstleistungen fordert, muss den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich einzubringen.Moderne Führung statt Strukturen von gesternViele Unternehmen arbeiten noch immer mit Führungsansätzen, die nicht mehr in die heutige Arbeitswelt passen. Mitarbeiter möchten verstehen, wohin sich ein Betrieb entwickelt, welche Ziele verfolgt werden und welchen Beitrag sie selbst dazu leisten können.Regelmäßige Meetings, transparente Kommunikation und die aktive Einbindung der Belegschaft schaffen dafür die Grundlage. Dabei geht es nicht darum, jede Entscheidung gemeinsam zu treffen. Vielmehr sollten Mitarbeiter Ideen einbringen, Verbesserungen anstoßen und Verantwortung übernehmen können.Erst dadurch entsteht echte Identifikation mit dem Unternehmen. Aus einem reinen Arbeitsplatz wird ein Betrieb, für dessen Erfolg sich Menschen aktiv einsetzen.Leistung braucht OrientierungEin weiterer Fehler vieler Unternehmen besteht darin, dass Leistungen zwar bewertet, aber selten gezielt gesteuert werden. Häufig heißt es lediglich, die Ergebnisse seien gut oder schlecht gewesen. Klare Ziele und nachvollziehbare Kennzahlen fehlen dagegen oft.Dabei benötigen Teams Orientierung. Wer weiß, worauf hingearbeitet wird, kann seinen Beitrag besser einordnen und gemeinsam mit Kollegen an Verbesserungen arbeiten. Gleichzeitig entsteht ein stärkeres Verantwortungsgefühl, weil Mitarbeiter den Einfluss ihrer Arbeit auf den Unternehmenserfolg direkt erkennen.Gute Mitarbeiter ermöglichen bessere ErgebnisseFür Tobias Fichtel hängen Mitarbeiterführung und wirtschaftlicher Erfolg unmittelbar zusammen. Wer seine Beschäftigten fördert, Weiterbildungen anbietet und Leistung honoriert, schafft die Grundlage für bessere Ergebnisse.Leistungsstarke Teams arbeiten effizienter, erzielen bessere Umsätze und tragen dazu bei, dass Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher werden. Dadurch entstehen wiederum Spielräume für attraktivere Gehälter und weitere Investitionen in die Mitarbeiterentwicklung.Aus seiner Sicht sind gute Mitarbeiter deshalb kein Kostenfaktor, sondern eine der wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum.Gute Arbeitgeber müssen sichtbar werdenSelbst Unternehmen mit einer modernen Führungskultur machen häufig einen entscheidenden Fehler: Sie kommunizieren ihre Stärken nicht nach außen. Es reicht nicht aus, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Man muss dies auch sichtbar machen.Wie stark Arbeitgebermarketing wirken kann, zeigt das Beispiel von Tobias Fichtels eigenem Unternehmen. Obwohl der Betrieb kein klassisches Ladengeschäft besitzt, werden Mitarbeiter regelmäßig in Marketingmaßnahmen eingebunden. Inzwischen werden einige von ihnen sogar außerhalb ihres Wohnortes erkannt und auf ihren Arbeitgeber angesprochen.Für Fichtel zeigt das, wie wichtig Sichtbarkeit geworden ist. Sie zieht nicht nur potenzielle Bewerber an, sondern stärkt gleichzeitig den Stolz und die Bindung der bestehenden Belegschaft.Recruiting ist kein NotfallprogrammViele Unternehmen beginnen erst dann mit der Mitarbeitersuche, wenn bereits Personal fehlt. Genau darin sieht Fichtel einen weiteren Fehler. Wer nur dann rekrutiert, wenn Bedarf entsteht, hat häufig kaum Auswahl und muss nehmen, was verfügbar ist.Erfolgreiche Betriebe verfolgen deshalb einen anderen Ansatz. Sie betreiben dauerhaft Arbeitgebermarketing und Recruiting, um kontinuierlich mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu bleiben. Erst dadurch entsteht die Möglichkeit, wirklich passende Mitarbeiter auszuwählen.Für Tobias Fichtel steht deshalb fest: Nicht die Generation entscheidet über den Erfolg eines Unternehmens, sondern die Qualität seiner Führung. Wer Mitarbeiter einbindet, Entwicklungsmöglichkeiten schafft, Leistung honoriert und seine Stärken als Arbeitgeber sichtbar macht, wird auch künftig deutlich bessere Chancen haben, motivierte Leistungsträger zu gewinnen und langfristig zu halten.Über Tobias Fichtel:Tobias Fichtel ist Metzgermeister, Fleischsommelier und Betriebswirt sowie Gründer der Fichtel Consulting GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er klassische Handwerksmetzgereien im deutschsprachigen Raum bei der Betriebsoptimierung. Sein Fokus liegt auf Personalführung, Struktur und Digitalisierung - zentrale Hebel im Kampf gegen den Fachkräftemangel. 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