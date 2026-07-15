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Goldman Sachs hält 153,8 Millionen Dollar in vier XRP-Spot-ETFs, doch der Token notiert am 14. Juli 2026 bei nur 1,10 Dollar und liegt 70 Prozent unter seinem Zyklushoch. Standard Chartered hat das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar gesenkt und damit um 65 Prozent gekürzt, was die gesamte XRP Prognose in einem neuen Licht erscheinen lässt. Seit dem Hoch von 3,65 Dollar im Juli 2025 schlossen drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus. Spot-XRP-ETFs sammelten kumuliert 1,47 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen und blieben acht Wochen in Folge positiv. Der CLARITY Act verpasste sein Zeitfenster am 4. Juli und liegt im Senat auf Eis. Die XRP Prognose steckt zwischen starkem institutionellem Kaufdruck und einem Chart, der diese Überzeugung nicht widerspiegelt. Der Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar hat jede Erholung in diesem Jahr zuverlässig abgeblockt. Dieser Artikel ordnet die technischen Marken und den Widerspruch zwischen frischen Kapitalflüssen und stagnierender Kursentwicklung ein. Er untersucht auch, wo Anleger in diesem geteilten Markt Einstiege mit einem anderen Renditeprofil finden können.

XRP Prognose zwischen Kurszielkürzung und Rekord-ETF-Zuflüssen

XRP handelt am 14. Juli 2026 bei rund 1,10 Dollar und hat in den vergangenen sieben Tagen einen Rückgang von 5,20 Prozent verzeichnet. Die Marktkapitalisierung liegt bei 68,8 Milliarden Dollar, und der Token hält damit seinen sechsten Platz unter allen Kryptowährungen. Seit dem Zyklushoch bei 3,65 Dollar beträgt der Gesamtverlust fast 70 Prozent. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und signalisiert extreme Angst. Wallstreet-online berichtet, dass Standard Chartered das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar gesenkt hat.

Die institutionelle Seite erzählt eine völlig andere Geschichte als der aktuelle Kursverlauf. Spot-XRP-ETFs verzeichneten acht positive Wochen in Folge und steigerten die kumulierte Nachfrage auf über 1,47 Milliarden Dollar. Goldman Sachs meldete 153,8 Millionen Dollar in vier ETFs, und Polymarket-Händler geben der XRP Prognose eine 70-prozentige Chance auf einen Monatsschluss über 1,20 Dollar. Bitcoin-ETFs verloren im Juni 4,5 Milliarden Dollar, und Ethereum-Fonds verzeichneten Abflüsse von 880 Millionen Dollar. Coincierge.de bestätigt, dass XRP die einzige große Kryptowährung mit positiven Zuflüssen in dieser schwierigen Phase war.

Der CLARITY Act verpasste seine Frist, weil der Senat erst am 13. Juli aus der Sommerpause zurückkehrte. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 1,20 Dollar in einer Spanne von 1,07 bis 1,26 Dollar. Der Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar markiert die Zone, wo EMA und Bollinger-Mittellinie jede Erholung dieses Jahres gestoppt haben.

Der Support bei 1,00 Dollar hat jeden Abverkauf aufgefangen, und 830 Millionen XRP wechselten dort zuletzt den Besitzer. Selbst im bullischen Szenario bietet die XRP Prognose nur rund zehn Prozent Spielraum bis 1,20 Dollar, und der Weg zum Jahresendziel von 2,80 Dollar braucht Monate und eine Senatsabstimmung. Anleger auf der Suche nach schnelleren Ergebnissen schauen nach Einstiegen, deren Katalysator nicht von der Gesetzgebung abhängt.

Pepeto sammelt über 10,38 Millionen Dollar mit gebührenfreiem Handel und einem Marktplatz des Pepe-Mitgründers

Die XRP Prognose zeigt begrenztes Aufwärtspotenzial innerhalb einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar, und diese Obergrenze erklärt, warum Kapital in Presale-Einstiege fließt. Die XRP Prognose verdeutlicht, dass die Differenz zwischen Presale-Preis und dem späteren Börsenkurs den Spielraum bietet, den ein Token in dieser Größenordnung nicht liefern kann.

Anleger kennen das Problem versteckter Gebühren und langsamer Ausführung, die bei jedem Cross-Chain-Handel kleine Positionen auffressen. Pepeto wurde entwickelt, um diese Reibung zu beseitigen. Der Marktplatz des Pepe-Mitgründers gibt Käufern PepetoSwap für Transaktionen ohne Kosten und einen Risk Scorer, der jede Position im Moment des Einstiegs bewertet.

Diese Risikobewertung erlaubt es Anlegern, die Qualität eines Trades zu prüfen, bevor sie Kapital einsetzen. Genau dieses Werkzeug fehlt in den Token, die laut der XRP Prognose wenig Spielraum nach oben haben. Der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar pro Token hält die Einstiegshürde niedrig, und dieser Preis wird das erwartete Binance-Listing nicht überdauern. Kapital fließt stetig ein, und die Summe hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, weil Käufer ein funktionierendes Produkt zu einem Preis sehen, der dessen Wert noch nicht eingeholt hat.

Jede Presale-Runde schließt schneller als die vorherige. Der Presale ist sicher, weil SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf eröffnet wurde, und alle Vertragsdetails der 420 Billionen Token sind öffentlich einsehbar. Was den Kapitalfluss antreibt, ist die Tatsache, dass das Produkt bereits heute funktioniert.

PepetoSwap wickelt Swaps gebührenfrei ab und gibt Anlegern einen Vorsprung, den andere Presale-Token vor dem Börsentag nie erreichen. Alle Werkzeuge sind auf der offiziellen Pepeto-Website bereits live. Pepeto ist der Einstieg für Wallets, die echte Werkzeuge zu einem Bruchteil der Kosten gelisteter Token suchen. Der Presale hat mit 10,38 Millionen Dollar gezeigt, dass Käufer das erwartete Listing als den Moment sehen, der den Abstand zum Börsenkurs sichtbar machen könnte.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Token, der zwischen institutioneller Überzeugung und stagnierendem Kursverlauf gefangen bleibt. Der Weg von 1,10 auf 2,80 Dollar braucht Monate und eine Senatsabstimmung. Genau dieses Muster umgab in früheren Zyklen die Coins, die später ihre größten Anstiege lieferten. Millionen fließen in den Pepeto-Presale während extremer Angst, und diese Wallets erkennen, was ein früher Einstieg zusammen mit funktionierenden Werkzeugen in vergangenen Zyklen bedeutet hat. Der Einstieg während dieser Angstphase folgt dem Muster, das in früheren Marktphasen Vermögen aufgebaut hat. Das Listing könnte der Moment werden, der die frühesten Positionen belohnt, während der offene Markt den heutigen Einstiegspreis nicht mehr anbieten wird.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt bei 1,10 Dollar mit Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar und Unterstützung bei 1,00 Dollar. Standard Chartered senkte das Jahresendziel auf 2,80 Dollar, und die CLARITY-Act-Abstimmung bleibt der entscheidende Schwungfaktor für den Juli.

Was ist Pepeto und warum fließt Kapital in den Presale?

Pepeto ist ein Presale-Token des Pepe-Mitgründers mit PepetoSwap für gebührenfreien Handel und einem Risk Scorer zur Bewertung von Positionen vor dem Einstieg. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar gesammelt, und alle Details finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.