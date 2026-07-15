Offenburg (ots) -Der Vertrieb verändert sich spürbar. Während viele Unternehmen ihre Sichtbarkeit über Social Media, Performance-Marketing oder Empfehlungsnetzwerke ausbauen, bleibt eine zentrale Herausforderung häufig bestehen: Wer übernimmt die qualifizierte Ansprache, die Terminvereinbarung und den Abschluss mit potenziellen Kunden?Gerade Coaches, Berater, Agenturen und Dienstleister verfügen oft über starke Angebote, doch ihnen fehlen die passenden Vertriebsmitarbeiter, um diese Angebote zuverlässig in neue Kundenbeziehungen zu verwandeln.Gleichzeitig suchen immer mehr erfahrene Verkäufer nach flexiblen Remote-Vertriebsjobs. Sie möchten ortsunabhängig arbeiten, ihre Fähigkeiten gezielt einsetzen und Zugang zu Unternehmen erhalten, die tatsächlich Bedarf an professioneller Vertriebsunterstützung haben. Genau an dieser Schnittstelle setzt Setter-Closer.de an.Mit der neuen Setter-Closer Vertriebsplattform möchte die Oglero Consulting GmbH aus Offenburg Unternehmen und Remote-Vertriebsmitarbeiter effizienter zusammenbringen. Gründer und Geschäftsführer Robin Münchbach sieht darin einen wichtigen Schritt für einen Markt, der zwar stark wächst, aber noch häufig von Intransparenz, unklaren Anforderungen und zeitaufwendiger Suche geprägt ist."Viele Unternehmen wissen, dass sie Vertrieb brauchen, haben aber weder die Zeit noch die Erfahrung, passende Vertriebsmitarbeiter zu finden. Auf der anderen Seite gibt es motivierte Setter und Closer, die genau solche Projekte suchen. Mit Setter-Closer möchten wir diese beiden Seiten gezielter zusammenführen", erklärt Robin Münchbach, Gründer und Geschäftsführer der Oglero Consulting GmbH.Warum Vertrieb für viele digitale Geschäftsmodelle zum Engpass wirdIn zahlreichen Branchen ist die Nachfrage nach planbarer Kundengewinnung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Coaches, Trainer und Berater investieren in Inhalte, Webinare, Social-Media-Kampagnen oder Leadmagnete. Agenturen generieren Anfragen über Meta Ads, Google Ads, LinkedIn oder organische Sichtbarkeit. Dienstleister bauen Funnel auf, veröffentlichen Fachinhalte und entwickeln digitale Verkaufsprozesse.Doch sobald aus Aufmerksamkeit echte Umsatzchancen entstehen sollen, zeigt sich häufig ein strukturelles Problem: Leads allein verkaufen noch kein Angebot. Zwischen einer Anfrage und einem Abschluss liegen Gespräche, Qualifizierung, Bedarfsermittlung, Einwandbehandlung und Vertrauen. Genau hier braucht es Menschen, die Vertrieb nicht nebenbei erledigen, sondern professionell beherrschen.Viele Gründer, Agenturinhaber und Experten übernehmen diese Aufgabe zunächst selbst. Das kann am Anfang sinnvoll sein, wird mit zunehmendem Wachstum aber schnell zur Belastung. Wer gleichzeitig Kunden betreut, Kampagnen steuert, Inhalte erstellt, Mitarbeiter führt und Verkaufsgespräche führt, stößt irgendwann an Kapazitätsgrenzen."Der Vertrieb ist für viele Unternehmen nicht das Problem, weil das Angebot schlecht ist. Häufig fehlt schlicht die passende Person, die aus Interessenten echte Kunden macht", so Robin Münchbach. "Ein guter Remote-Vertriebsmitarbeiter kann hier enorm entlasten, weil er genau auf diesen Teil der Wertschöpfung spezialisiert ist."Setter, Closer und Remote-Vertriebsmitarbeiter: Was Unternehmen heute wirklich brauchenDer Begriff Remote-Vertrieb umfasst inzwischen verschiedene Rollen.- Opener / Setter übernehmen häufig die erste Kontaktaufnahme, qualifizieren Leads, vereinbaren Termine oder bereiten Verkaufsgespräche vor.- Closer konzentrieren sich dagegen stärker auf den Abschluss. Sie führen Beratungsgespräche, prüfen den Bedarf und helfen potenziellen Kunden dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen.Gerade bei erklärungsbedürftigen Dienstleistungen kann diese Aufteilung sinnvoll sein. Ein Coach, eine Recruiting-Agentur oder ein Anbieter für Lead-Generierung benötigt nicht nur Reichweite, sondern einen Vertriebsprozess, der Interessenten ernst nimmt und professionell begleitet. Dabei geht es nicht um aggressiven Verkauf, sondern um Struktur, Verbindlichkeit und kommunikative Stärke.Für viele Unternehmen ist es jedoch schwierig, geeignete Personen zu finden. Klassische Jobportale sind häufig nicht auf provisionsbasierte oder projektbezogene Vertriebsrollen ausgerichtet. Social-Media-Gruppen wirken unübersichtlich, Empfehlungen sind zufällig und Bewerbungen sagen oft wenig darüber aus, ob jemand wirklich zu Branche, Angebot und Zielgruppe passt."Setter-Closer" möchte diesen Prozess vereinfachen. Die Plattform richtet sich an Unternehmen, die passende Vertriebsmitarbeiter suchen, und an Vertriebsprofis, die neue Remote-Vertriebsjobs finden möchten. Dabei geht es vor allem darum, Angebot und Nachfrage sichtbarer, strukturierter und schneller zusammenzubringen.Für welche Branchen "Setter-Closer" besonders interessant ist- Die Setter-Closer Plattform spricht bewusst Branchen an, in denen Vertrieb eine zentrale Rolle spielt und gleichzeitig häufig remote organisiert werden kann. Dazu gehören unter anderem Coaches, Berater, Trainer und Mentoren, die hochwertige Programme oder Beratungsangebote verkaufen. Viele von ihnen möchten sich stärker auf Inhalte, Kundenergebnisse und Betreuung konzentrieren, anstatt dauerhaft selbst jedes Verkaufsgespräch zu führen.- Auch Webdesign-, Webentwicklungs-, KI- und Marketingagenturen können von passenden Vertriebsmitarbeitern profitieren. Wer Webseiten, Automatisierungen, SEO, SEA oder digitale Kampagnen anbietet, benötigt häufig eine konstante Pipeline an neuen Kundengesprächen. Ein professioneller Setter oder Closer kann dabei helfen, Anfragen besser zu qualifizieren und Verkaufschancen konsequenter zu nutzen.- Im Bereich Recruiting spielt Vertrieb ebenfalls eine große Rolle. Agenturen, die beispielsweise Handwerksbetriebe, Pflegeeinrichtungen, Autohäuser oder andere mittelständische Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung unterstützen, müssen ihre Dienstleistung überzeugend erklären und Entscheider erreichen. Auch hier kann spezialisierte Vertriebsunterstützung den Unterschied machen.- Weitere Zielgruppen sind Anbieter aus Lead-Generierung, Versicherungen, Strom, Gas, Photovoltaik, Immobilien sowie Anwälte und Steuerberater. In all diesen Bereichen entstehen häufig erklärungsbedürftige Angebote, bei denen Vertrauen, Erstqualifizierung und saubere Kommunikation entscheidend sind.Warum Remote-Vertrieb für Unternehmen und Vertriebsmitarbeiter attraktiv istRemote-Arbeit hat sich in vielen Bereichen längst etabliert. Im Vertrieb war der persönliche Kontakt zwar lange ein starkes Argument für Präsenz, doch gerade digitale Dienstleistungen und beratungsintensive Angebote werden heute häufig per Telefon, Videocall oder Online-Präsentation verkauft. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für Unternehmen und Vertriebsmitarbeiter.Unternehmen sind nicht mehr ausschließlich auf Bewerber aus der eigenen Region angewiesen. Eine Agentur in Süddeutschland kann mit einem Closer in Hamburg, Berlin oder im Ausland zusammenarbeiten, sofern Erfahrung, Kommunikation und Zielgruppe zusammenpassen. Das erweitert den Talentpool erheblich und macht den Aufbau externer Vertriebskapazitäten flexibler.Für Vertriebsmitarbeiter bietet Remote-Vertrieb ebenfalls Vorteile. Sie können ortsunabhängig arbeiten, verschiedene Projekte kennenlernen und ihre Fähigkeiten in Branchen einsetzen, die zu ihren Stärken passen. Besonders für erfahrene Verkäufer, die sich nicht an einen klassischen Büroarbeitsplatz binden möchten, kann das attraktiv sein.Gleichzeitig braucht diese Flexibilität klare Strukturen. Unternehmen müssen wissen, welche Fähigkeiten sie suchen. Vertriebsmitarbeiter müssen transparent darstellen können, welche Erfahrung sie mitbringen, welche Angebote sie bereits verkauft haben und welche Art von Zusammenarbeit sie bevorzugen. Genau hier setzt Setter-Closer mit Profilen und einer gezielten Suche an.Wie die Setter-Closer Plattform funktioniertDer Prozess ist bewusst einfach gehalten. Vertriebsmitarbeiter können sich registrieren und ein aussagekräftiges Profil erstellen. Darin geht es unter anderem um Erfahrung, Fähigkeiten, bevorzugte Tätigkeiten und bisherige Vertriebserfolge. Für Remote-Vertriebsmitarbeiter ist die Nutzung der Plattform kostenlos.Unternehmen, Agenturen, Coaches und Dienstleister können sich ebenfalls anmelden und nach passenden Talenten suchen. Über die Plattform sollen sie schneller erkennen können, welche Personen grundsätzlich zu ihrer Branche, ihrem Angebot und ihrem Vertriebsmodell passen. Nach dem Matching können Gespräche geführt, Erwartungen geklärt und eine Zusammenarbeit gestartet werden."Uns war wichtig, keine reine Masse-Plattform zu schaffen. Unternehmen suchen nicht irgendeinen Verkäufer, sondern jemanden, der zu ihrem Angebot passt. Und Vertriebsmitarbeiter wollen nicht wahllos Projekte annehmen, sondern Chancen finden, bei denen ihre Fähigkeiten wirklich gefragt sind", erklärt Robin Münchbach.Mehr Struktur in einem Markt mit wachsendem BedarfDer Markt für externe Vertriebsunterstützung ist groß, aber nicht immer übersichtlich. Manche Unternehmen suchen Setter für die Lead-Qualifizierung, andere benötigen erfahrene Closer für hochpreisige Beratungsangebote. Wieder andere brauchen Unterstützung bei Kaltakquise, Terminierung, Nachfassprozessen oder der Betreuung eingehender Anfragen.Ohne klare Struktur führt diese Vielfalt schnell zu Missverständnissen. Unternehmen formulieren ihre Anforderungen zu ungenau, Bewerber überschätzen ihre Erfahrung oder beide Seiten sprechen nicht über entscheidende Rahmenbedingungen. Eine spezialisierte Vertriebsplattform kann helfen, solche Reibungsverluste zu reduzieren.Setter-Closer positioniert sich deshalb nicht als allgemeines Jobportal, sondern als Plattform für Remote-Vertriebsmitarbeiter und Unternehmen mit konkretem Vertriebsbedarf. Der Fokus auf Setter, Closer und vertriebsnahe Rollen macht das Angebot für Zielgruppen relevant, die in klassischen Recruiting-Prozessen oft nicht passgenau abgebildet werden.Vorteile für Coaches, Berater, Dienstleister und AgenturenFür Unternehmen besteht der größte Vorteil darin, nicht bei null starten zu müssen. Wer passende Vertriebsmitarbeiter sucht, muss normalerweise Stellenanzeigen schreiben, Bewerbungen sichten, Social-Media-Beiträge veröffentlichen, Empfehlungen einholen und viele Gespräche führen. Das kostet Zeit und führt nicht immer zu geeigneten Ergebnissen.Über Setter-Closer sollen Unternehmen schneller Zugang zu Menschen erhalten, die grundsätzlich an Remote-Vertriebsjobs interessiert sind und ihre Fähigkeiten gezielt in diesem Bereich anbieten. Besonders für kleinere Teams, Agenturen und inhabergeführte Dienstleister kann das wertvoll sein, weil sie häufig keine eigene Recruiting-Abteilung haben.Hinzu kommt: Der Vertrieb kann gezielter auf die jeweilige Branche abgestimmt werden. Ein Closer, der bereits Erfahrung mit Coaching-Angeboten hat, versteht andere Verkaufsdynamiken als jemand, der vor allem Versicherungen, Photovoltaik oder Recruiting-Dienstleistungen verkauft hat. Je besser Erfahrung, Angebot und Zielgruppe zusammenpassen, desto höher ist die Chance auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.Vorteile für Remote-VertriebsmitarbeiterAuch für Vertriebsmitarbeiter soll die Plattform mehr Übersicht schaffen. Wer als Setter oder Closer arbeitet, ist häufig auf persönliche Kontakte, Empfehlungen oder Social-Media-Ausschreibungen angewiesen. Dadurch bleiben viele Chancen unsichtbar oder schwer vergleichbar.Setter-Closer bietet Remote-Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Profil zu präsentieren und von passenden Unternehmen gefunden zu werden. Statt sich immer wieder einzeln auf unklare Angebote zu bewerben, können sie ihre Erfahrung, Stärken und bevorzugten Einsatzbereiche strukturierter darstellen.Besonders interessant ist das für Menschen, die bereits Vertriebserfahrung gesammelt haben und nun flexibler arbeiten möchten. Ob aus dem Homeoffice, unterwegs oder ortsunabhängig: Wer kommunikativ stark ist, Abschlusserfahrung mitbringt und zuverlässig arbeitet, kann im Remote-Vertrieb attraktive Projekte finden."Gute Vertriebsmitarbeiter wollen nicht nur irgendeinen Job. Sie wollen Angebote verkaufen, hinter denen sie stehen können, und mit Unternehmen arbeiten, die Vertrieb ernst nehmen. Genau diese Passung ist entscheidend", sagt Robin Münchbach.Warum Erfahrung im Recruiting und Social-Media-Marketing eine Rolle spieltHinter Setter-Closer.de steht die Oglero Consulting GmbH aus Offenburg. Das Unternehmen bringt Erfahrung aus Recruiting, Social-Media-Marketing und digitaler Kundengewinnung mit. Diese Kombination ist für die Plattform relevant, weil moderne Vertriebsprozesse heute selten isoliert betrachtet werden können.Leads entstehen häufig über digitale Kanäle. Bewerber und Vertriebsmitarbeiter informieren sich online über Unternehmen. Entscheider vergleichen Anbieter, prüfen Referenzen und achten auf eine professionelle Außenwirkung. Vertrieb, Recruiting und Sichtbarkeit greifen deshalb immer stärker ineinander.Genau dieses Verständnis soll in die Entwicklung der Setter-Closer Plattform einfließen. Es geht nicht nur darum, Kontakte herzustellen, sondern um ein Umfeld, in dem Unternehmen und Vertriebsmitarbeiter schneller erkennen können, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.Ein neuer Ansatz für planbaren VertriebFür viele Unternehmen ist Vertrieb ein entscheidender Wachstumsfaktor. Gleichzeitig ist der Aufbau eines eigenen Vertriebsteams oft mit Aufwand, Unsicherheit und hohen Erwartungen verbunden. Externe oder remote arbeitende Vertriebsmitarbeiter können hier eine flexible Alternative sein - vorausgesetzt, Auswahl, Kommunikation und Zusammenarbeit sind professionell organisiert.Setter-Closer möchte diese Lücke schließen. Die Plattform verbindet Unternehmen mit Remote-Vertriebsmitarbeitern und richtet sich dabei gezielt an Branchen, in denen qualifizierte Gespräche, Terminvereinbarungen und Abschlüsse besonders wichtig sind.Ob Coach, Berater, Dienstleister, Agentur, Recruiting-Unternehmen, Leadgenerierungsanbieter oder Anbieter aus Versicherungen, Energie, Photovoltaik und weiteren Bereichen: Wer wachsen möchte, braucht nicht nur Sichtbarkeit, sondern Menschen, die aus Interesse echte Kundenbeziehungen entwickeln können.Fazit: Warum spezialisierte Vertriebsplattformen wichtiger werdenDer Bedarf an professionellem Vertrieb wird nicht kleiner. Im Gegenteil: Je mehr Unternehmen digitale Kanäle nutzen, desto wichtiger wird die Fähigkeit, Anfragen strukturiert zu bearbeiten, Leads richtig einzuordnen und Verkaufsgespräche professionell zu führen. Gleichzeitig möchten viele Vertriebsmitarbeiter flexibler arbeiten und ihre Erfahrung remote einsetzen.Setter-Closer.de bringt diese beiden Entwicklungen zusammen. Die Plattform der Oglero Consulting GmbH aus Offenburg soll Unternehmen helfen, passende Remote-Vertriebsmitarbeiter zu finden, und Vertriebsprofis den Zugang zu neuen Projekten erleichtern. Damit entsteht ein Angebot, das auf einen konkreten Bedarf im Markt reagiert: bessere Verbindungen zwischen Unternehmen mit Vertriebsbedarf und Menschen, die genau diese Aufgabe übernehmen möchten.Wer als Unternehmen passende Setter oder Closer sucht oder sich als Remote-Vertriebsmitarbeiter für neue Projekte registrieren möchte, findet weitere Informationen auf https://www.setter-closer.dePressekontakt:Oglero Consulting GmbHAm Alten Schlachthof 1477652 OffenburgVertreten durch: Robin MünchbachTelefon / WhatsApp: +49 1579 233 2409E-Mail: mail@setter-closer.deWebseite: https://www.setter-closer.deOriginal-Content von: Oglero Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169742/6315219