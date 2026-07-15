© Foto: Dall-ECathie Woods Ark Invest kauft nach dem Circle-Abverkauf Aktien für fast 14 Millionen US-Dollar, während Mizuho wegen Open USD vor sinkenden Margen warnt.Cathie Wood nutzt die jüngste Schwäche der Circle-Aktie für einen weiteren Großeinkauf mit Ark Invest. Während Wood offenbar auf eine Erholung des Titels setzt, warnt die japanische Investmentbank Mizuho vor einer fundamentalen Bedrohung für das Geschäftsmodell des USDC-Herausgebers. Im Zentrum der Sorgen steht das neue Stablecoin-Projekt Open USD. Ark Invest steckt fast 14 Millionen US-Dollar in Circle Aus der jüngsten Handelsmitteilung von Ark Invest geht hervor, dass die Investmentgesellschaft am Dienstag insgesamt 220.012 Circle-Aktien …
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