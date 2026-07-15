Helvetia hat 2026 den ersten Platz bei den AssCompact Maklerfavoriten in der Betriebs- und Berufshaftpflicht erreicht. Im Interview erklärt Tom Rothe, Abteilungsleiter Firmenkunden Haftpflicht & Cyber, wie konsequentes Marktfeedback die Produktentwicklung kontinuierlich verbessern. Interview mit Tom Rothe Abteilungsleiter, Firmenkunden Haftpflicht & Cyber bei Helvetia in DeutschlandHerr Rothe, Helvetia hat 2026 die Spitzenposition bei den Maklerfavoriten in der Betriebs- und Berufshaftpflicht erobert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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