Lukas Nazaruk wechselt von WTW zu Aon und wird ab 01.01.2027 Geschäftsführer der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH. Als Chief Specialty Officer DACH ist er für die strategische Weiterentwicklung der Specialty-Bereiche in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Aon, Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Risikoberatung, Industrieversicherung und HR-Dienstleistungen, erweitert sein Führungsteam in Deutschland: Zum 01.01.2027 wird Lukas Nazaruk zu Aon wechseln. Er übernimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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