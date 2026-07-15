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Der Bitcoin Kurs durchbrach den 200-Wochen-Durchschnitt nach unten und markierte damit ein technisches Signal, das in früheren Zyklen den Beginn jedes Bärenmarktes begleitete. BTC notiert am 13. Juli bei rund 62.000 Dollar und liegt etwa 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.000 Dollar. Am 14. Juli erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Juni, und dieser Bericht könnte den Bitcoin Kurs in beide Richtungen treiben.

In diesem Jahr haben CPI-Berichte bereits Schwankungen von bis zu 27,6 Prozent nach unten und 10,85 Prozent nach oben ausgelöst. Strategy verkaufte zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli 3.588 Bitcoin für rund 216 Millionen Dollar. Die ETF-Zuflüsse kehrten nach acht Wochen Abflüssen ins Positive zurück. Die Fed hält ihre nächste Sitzung am 28. und 29. Juli, und die Prognosemärkte sehen eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für gleichbleibende Zinsen. Dieser Artikel analysiert den Bitcoin Kurs vor dem CPI-Bericht und zeigt, wo ein Presale-Projekt in dieser Phase ein anderes Einstiegsfenster öffnet.

Bitcoin Kurs zwischen dem 200-Wochen-Durchschnitt und dem nächsten Inflationsschock

BTC fiel Anfang Juli unter den 200-Wochen-Durchschnitt, und dieses Niveau hatte in früheren Zyklen den Beginn jeder großen Abwärtsphase signalisiert. Laut BeInCrypto notiert BTC am 13. Juli nahe 62.097 Dollar in einer engen Spanne. Der Ölpreis drückt in Richtung 79 Dollar pro Barrel, und die Spannungen zwischen den USA und Iran beeinflussen die Märkte. Der CPI-Bericht für Juni erscheint am 14. Juli, und die bisherigen Inflationsdaten des Jahres 2026 haben den Kurs jedes Mal stark bewegt.

Die ETF-Flüsse zeigen ein gemischtes Bild. Laut ms-aktuell flossen am 6. Juli 265,7 Millionen Dollar in die Spot-ETFs, gefolgt von 21,5 Millionen am 7. Juli. Danach folgten zwei negative Handelstage mit Abflüssen von 84,9 und 95,3 Millionen Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich ein positiver Saldo von rund 197 Millionen Dollar, die erste positive Woche seit Mai. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar und hielt zum 5. Juli noch 843.775 Bitcoin.

Die Widerstandszone liegt zwischen 64.100 und 65.000 Dollar. Auf der Unterseite bildet 58.000 Dollar die zentrale Unterstützung, und ein Bruch darunter würde den Weg Richtung 53.000 Dollar öffnen. Der Fear and Greed Index steht bei 22 in extremer Angst. Die Fed-Sitzung am 28. Juli gilt als der nächste große Katalysator für den Bitcoin Kurs nach dem CPI-Bericht. Prognosemärkte geben einer Zinserhöhung höhere Wahrscheinlichkeit als einer Senkung. Während der Kurs auf diese Entscheidungen wartet, arbeitet ein Projekt mit fertigem Marktplatz in einer vollkommen anderen Kategorie.

Pepeto betreibt einen Marktplatz, während der Bitcoin Kurs auf den CPI-Bericht wartet

Der Bitcoin Kurs braucht einen makroökonomischen Katalysator für die nächste Bewegung, doch ein Presale-Marktplatz arbeitet bereits mit fertigen Werkzeugen und sammelt Kapital in der Angstphase. Der Abstand zwischen Einstiegspreis und erwartetem Listing-Ergebnis folgt einer anderen Logik als ein Large Cap, der auf den nächsten CPI-Bericht wartet.

Eine Suche nach dem aktuellen BTC-Kurs liefert Charts und Wal-Daten, doch der eigentliche Fund in diesem Zyklus könnte ein Presale-Marktplatz sein, der einen Risikobewertungstool und einen Token-Swap fertiggestellt hat, bevor er einen einzigen Dollar verlangte. Das ist Pepeto, und die massive Wal-Akkumulation bei BTC macht das Timing noch präziser. PepetoSwap wickelt jeden Handel ab, während der Risikobewertungstool Token prüft, bevor Kapital gebunden wird.

Beide Werkzeuge laufen über die offizielle Pepeto-Website und bilden einen Marktplatz, der heute funktioniert. Bei einem Kurs, der 50 Prozent unter dem Allzeithoch liegt, befindet sich ein Presale mit einem Preis von 0,000000188 Dollar in einer vollständig anderen Kategorie. Die Wallets, die diesen Einstieg als Erste gefunden haben, positionieren sich für das Ergebnis, das das erwartete Binance-Listing mit sich bringt.

SolidProof hat den Risikobewertungstool und PepetoSwap gemeinsam geprüft und verifiziert, sodass Käufer den Code bestätigen können, bevor sie sich festlegen. Das vollständige Audit deckte die gesamte Codebasis ab und wurde abgeschlossen, bevor der Presale geöffnet wurde. Wo die meisten Presale-Teams versprechen, nach dem Launch zu bauen, hat der Pepe-Mitgründer hinter Pepeto den Marktplatz und den Risikobewertungstool zuerst fertiggestellt und dann den Verkauf eröffnet.

Jedes Werkzeug funktioniert bereits auf der offiziellen Pepeto-Website, und nichts davon wird nach dem erwarteten Binance-Listing abgeschaltet. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind eingeflossen, und das Einstiegstempo steigt mit jeder neuen Phase. Pepeto betreibt einen Marktplatz, den andere Meme Coins nur auf dem Papier beschreiben, und bei 420 Billionen Token für hohes Volumen ist das erwartete Listing das Ereignis, auf das sich die frühen Wallets positioniert haben.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt Erholungssignale, doch der CPI-Bericht am 14. Juli und die Fed-Sitzung Ende des Monats entscheiden über die Richtung. Pepeto arbeitet mit einem funktionierenden Marktplatz und einem Risikobewertungstool zu Einstiegspreisen, die vor dem erwarteten Binance-Listing liegen. Die frühen Wallets, die gehandelt haben, bevor die Masse hinschaute, positionieren sich für das Listing-Ergebnis. Die Obergrenze liegt höher, weil ein funktionierender Marktplatz dahintersteht. Wer den Presale verpasst, kauft am Markt zu einem Preis, den das Listing bestimmt, und dieses Zeitfenster verengt sich mit jeder Phase.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bewegt den Bitcoin Kurs im Juli 2026?

Der CPI-Bericht am 14. Juli, die Rückkehr der ETF-Zuflüsse nach acht Wochen Abflüssen und die Fed-Sitzung am 28. Juli bestimmen den Bitcoin Kurs im Juli. Die Widerstandszone liegt bei 64.100 bis 65.000 Dollar, die Unterstützung bei 58.000 Dollar.

Was bietet Pepeto im aktuellen Presale?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einem funktionierenden Marktplatz, PepetoSwap und einem Risikobewertungstool, beides von SolidProof vollständig geprüft. Diese Werkzeuge sind bereits vor dem erwarteten Listing auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.