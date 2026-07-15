© Foto: OpenAIGroßbritannien genehmigt eBays 1,2-Milliarden-Dollar-Kauf von Depop. Der Deal stärkt eBays Modegeschäft und den Zugang zur jungen Gen Z.Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hat laut einer Mitteilung vom Mittwoch die geplante Übernahme der britischen Wiederverkaufsplattform für Kleidung Depop durch den US-amerikanischen E-Commerce-Konzern eBay genehmigt. Daher wird die Regulierungsbehörde den Fall nicht in eine Phase-2-Untersuchung weiterleiten. Die Wettbewerbsbehörde hatte ihre Untersuchung der Transaktion im Juni eingeleitet. eBay zahlt rund 1,2 Milliarden US-Dollar für Depop. Verkäufer ist Etsy, das die britische Plattform erst 2021 für 1,625 Milliarden US-Dollar …
Enthaltene Werte: US2786421030,US29786A1060Den vollständigen Artikel lesen
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