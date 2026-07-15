Für mehr als ein Jahrzehnt konnte Secure Boot in Windows mit einfachen Mitteln ausgehebelt werden. Das haben Sicherheitsforscher:innen herausgefunden. Wozu Angreifer:innen dadurch in der Lage gewesen sind. Secure Boot ist seit 2012 Bestandteil der Sicherheits-Features von Windows. Das Tool sorgt beim Start eines Systems dafür, dass nur zugelassene, verifizierte Software gestartet werden kann. So wird verhindert, dass Malware schon direkt in den Startprozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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