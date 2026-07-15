© Foto: Peter Morgan/AP/dpaFondsmanager werden wieder mutiger. Cashquoten fallen und US-Aktien sind so beliebt wie lange nicht. Doch genau diese Euphorie sieht die Bank of America als Warnsignal für die Sommer-Rallye.Die Stimmung unter globalen Fondsmanagern hat sich im Juli deutlich verbessert. Das zeigt die aktuelle Umfrage der Bank of America. Anleger setzen wieder stärker auf einen makroökonomischen Boom, hohe Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und eine zurückhaltende US-Notenbank Federal Reserve. Gleichzeitig wird die Positionierung riskanter. Die Barbestände der Fondsmanager fielen von 4,1 auf 3,6 Prozent. Das ist ein sehr niedriges Niveau. Die Übergewichtung von Aktien aus den Vereinigten Staaten …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711,GB00BP5FTXXXDen vollständigen Artikel lesen
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