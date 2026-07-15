Bei Versicherungsentscheidungen von jungen Menschen gewinnen die Eltern laut einer Studie an Einfluss. Starterpakete zur Absicherung sind zunehmend gefragt. Bei Familien stoßen Zusatzleistungen auf großes Interesse. Zugleich fühlt sich die Hälfte der Familien bei der richtigen Absicherung aber verunsichert. Bei Versicherungsthemen orientieren sich junge Erwachsene wieder stärker an ihren Eltern. Dies geht aus einer aktuellen Zielgruppenuntersuchung des Kundenmonitors Assekuranz von Sirius Campus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact