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Der Bitcoin Kurs fiel am Sonntagabend von 64.427 auf 62.442 Dollar, nachdem die USA ihre vierte Angriffswelle innerhalb einer Woche auf den Iran starteten. Am Montagmorgen erholte sich BTC auf rund 63.000 Dollar und zeigte damit eine Widerstandsfähigkeit, die Gold, Öl und Aktien in dieser Form nicht bieten konnten. Der Kryptomarkt reagierte deutlich gelassener als traditionelle Anlageklassen auf die geopolitische Eskalation im Nahen Osten. Die ETF-Daten erzählen jedoch eine andere Geschichte als die Kurstafel. Der durchschnittliche Spot-Bitcoin-ETF-Käufer stieg bei etwa 83.800 Dollar ein und sitzt damit über 23 Prozent im Minus. Die Abflüsse aus Bitcoin-ETFs seit Jahresbeginn belaufen sich auf 5,4 Milliarden Dollar. Allein im Juni flossen 4,5 Milliarden Dollar ab, der schlechteste Monat seit der Einführung dieser Produkte im Januar 2024. Der Bitcoin Kurs steht damit zwischen geopolitischer Stärke und institutionellem Rückzug. Dieser Artikel analysiert, warum Krypto diesmal standhält und wo sich in dieser Spaltung echtes Potenzial bildet.

Bitcoin Kurs zeigt Stärke trotz Iran-Eskalation, doch ETF-Abflüsse bleiben das Problem

Bitcoin startete den 13. Juli 2026 bei 63.745 Dollar und rutschte bis zum Vormittag auf 62.555 Dollar ab. Der Rückgang folgte auf eine vierte Runde US-amerikanischer Luftangriffe auf den Iran innerhalb einer einzigen Woche. Brent-Rohöl legte bei Handelsbeginn um 4,5 Prozent zu, und Teheran erklärte die Straße von Hormus bis auf Weiteres für geschlossen. Gold, Anleihen und Aktien fielen am Montag gleichzeitig, doch der Bitcoin Kurs hielt sich im Vergleich deutlich stabiler.

Laut CoinDesk bewegt sich BTC nun stärker im Einklang mit der Dollar-Liquidität als mit geopolitischen Schlagzeilen. In der Nacht zum Sonntag erreichte der Kurs ein Tageshoch von 64.427 Dollar, bevor die dünne Orderbuchlage einen schnellen Abverkauf auf 62.442 Dollar auslöste. Dieser Einbruch liquidierte gehebelte Long-Positionen über mehrere Plattformen hinweg. MicroStrategy hält 843.775 BTC zu einem Durchschnittskurs von 75.476 Dollar und sitzt damit rund 9,7 Milliarden Dollar im Minus. Die globale Stablecoin-Marktkapitalisierung fiel laut Memeburn im Juni um 7,7 Milliarden Dollar, der stärkste monatliche Rückgang seit Mitte 2022.

Die Bitcoin-ETF-Bilanz bleibt angespannt und belastet den Bitcoin Kurs. Die Abflüsse seit Jahresbeginn liegen bei 5,4 Milliarden Dollar, wobei allein der Juni 4,5 Milliarden Dollar verlor, der schlechteste Monat seit dem Start dieser Produkte im Januar 2024. Anfang Juli flossen an drei aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt 510 Millionen Dollar zurück, bevor die Iran-Eskalation am Wochenende erneut Abflüsse auslöste.

Whale-Wallets kauften in den zwei Wochen bis Anfang Juli über 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während institutionelle Anleger gleichzeitig verkauften. Der Verbraucherpreisindex für Juni wird am 14. Juli veröffentlicht und dürfte dem Bitcoin Kurs die nächste Richtung vorgeben. Solange der Bitcoin Kurs auf eine Bestätigung über 63.000 Dollar wartet, richtet sich der Blick erfahrener Anleger auf Projekte mit fertigen Produkten.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar im Presale mit funktionierender Börse und Cross-Chain-Bridge

In einer Phase, in der selbst Bitcoin-ETF-Käufer im Durchschnitt über 23 Prozent im Minus liegen, gewinnt die Suche nach frühen Einstiegen mit funktionierenden Produkten an Bedeutung. Genau dieses Profil zeigt ein Presale-Projekt, das während der aktuellen Bitcoin-Konsolidierung Kapital angezogen hat.

Pepeto hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar während seines Presales eingesammelt, und dieses Wachstum kam von einem Projekt, das seine Produkte ausgeliefert hat, bevor es jemanden zum Kauf aufforderte. Ein bestätigter Pepe-Mitgründer hat das Projekt aufgebaut und gibt Inhabern Zugang zu PepetoSwap, einer gebührenfreien Börse, die darauf ausgelegt ist, die Gebühren zu beseitigen, die Renditen auf jeder anderen Handelsplattform schmälern. Eine Cross-Chain-Bridge ergänzt die Börse und ermöglicht es Inhabern, Token über verschiedene Netzwerke zu bewegen, ohne die Kosten und Verzögerungen, die bei den meisten Transfers heute anfallen.

Im Vergleich zu anderen Presales, die versuchen, eine Roadmap statt eines funktionierenden Produkts zu verkaufen, können Pepeto-Inhaber die Werkzeuge bereits jetzt nutzen. Wenn frisches ETF-Kapital in den Kryptomarkt zurückfließt, profitieren die Projekte am meisten, die ihre Produkte bereits gebaut und die Nachfrage bewiesen haben. Das Projekt arbeitet mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token, und SolidProof hat jeden Vertragsbaustein vor dem Presale-Start durchleuchtet, sodass Käufer wissen, dass der Code geprüft und sicher ist. Der Risk Scorer bietet eine weitere Ebene, indem er Inhabern Daten zur Token-Sicherheit liefert, bevor sie Kapital einsetzen.

In diesem Stadium spiegelt der Presale-Einstieg bei 0,000000188 Dollar noch die frühen Bedingungen wider und nicht die volle Marktreichweite, die das erwartete Binance-Listing bringen wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug im laufenden Betrieb, und genau das ist der Unterschied zwischen einem Presale, der auf Versprechen aufgebaut ist, und einem, der auf Produkten basiert. Wer die Daten selbst prüfen will, kann alle Vertragsdetails und Funktionen vor einer Entscheidung auf der Website durchlesen.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt, dass Krypto geopolitische Schocks inzwischen anders verarbeitet als noch vor einem Jahr. BTC muss aber weiterhin beweisen, dass der Bereich über 63.000 Dollar hält, und der CPI-Bericht am 14. Juli wird die nächste Richtung vorgeben. Die Wallets, die in früheren Zyklen früh einstiegen, handelten, während andere auf Bestätigung warteten. Ein geprüfter Vertrag, eine fertige Börse und 10,38 Millionen Dollar an Presale-Nachfrage zeigen, dass Pepeto Substanz mitbringt, die beim erwarteten Binance-Listing auf einen deutlich größeren Käuferkreis trifft. PepetoSwap gibt dem Projekt einen Nutzwert, den bloße Kursbeobachtung bei Large Caps nicht ersetzen kann. Die Phase vor dem Listing bleibt der Zeitraum, in dem frühe Käufer ihren Vorsprung sichern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet die aktuelle Entwicklung für den Bitcoin Kurs?

Bitcoin hielt sich am 13. Juli stabil bei rund 63.000 Dollar, während Gold und Öl nach US-Angriffen auf den Iran fielen. Die ETF-Abflüsse seit Jahresbeginn liegen bei 5,4 Milliarden Dollar, und der CPI-Bericht am 14. Juli wird die nächste Richtung vorgeben.

Wie unterscheidet sich Pepeto von anderen Presale-Projekten?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und bietet funktionierende Werkzeuge wie PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start geprüft. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing.