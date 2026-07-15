Der Kryptomarkt entwickelt sich weiter - und mit ihm die Frage, wie Anlegerinnen und Anleger sicher und reguliert in digitale Assets investieren können. Die neue Folge des Podcasts deeptech INSIGHTS widmet sich deshalb dem Bitcoin-Markt und der Zukunft von Krypto-Investments. Zu Gast: Bradley Duke von Bitwise.Podcast-Host Sascha Röhrer spricht mit Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe beim US-Krypto-Asset-Manager Bitwise. In Europa verantwortet Duke die regulierten Krypto-ETPs des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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