Kupfer wird für KI, Stromnetze und Elektromobilität immer wichtiger. Ein etablierter Produzent mit starken Partnern und einem gewaltigen Großprojekt könnte vor dem nächsten Wachstumssprung stehen.Kupfer wird zum Engpass-Rohstoff der kommenden Jahrzehnte. Elektrifizierung, Rechenzentren und Elektromobilität treiben die Nachfrage, während neue Minen nur langsam entstehen. Ein Produzent könnte davon massiv profitieren.Das Unternehmen fördert bereits in Chile und Brasilien und will in die Top Ten der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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