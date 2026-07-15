IBM bricht nach einer Gewinnwarnung an der Börse ein. Kunden schieben Budgets in Server, Speicher und Cybersicherheit. Wird der KI-Boom jetzt zum Risiko für die ganze Softwarebranche? International Business Machines (IBM) steht nach einer Gewinnwarnung massiv unter Druck. Der Konzern räumte ein, dass er die Verlagerung von Unternehmensausgaben weg von Software und hin zu Rechenzentrumsinfrastruktur unterschätzt habe. Im zweiten Quartal dürfte der Gewinn deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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