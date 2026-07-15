Die Wall Street hat zur Wochenmitte einen freundlichen Handelsauftakt verzeichnet. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 starteten mit Gewinnen in den Handel. Rückenwind lieferte dabei die Entwicklung der US-Erzeugerpreise. Doch kurz nach dem Start rutschte einer der drei Indizes bereits ins Minus.• Die US-Erzeugerpreise sind im Juni weniger stark als erwartet gestiegen.• Der Druck auf die Fed, handeln zu müssen, sinkt dadurch etwas.• Bei den Einzelwerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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