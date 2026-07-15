Ein gesperrtes Microsoft-Konto sorgt aktuell für Trauer und Wut bei einem Streamer. Er hatte das Konto zunächst durch einen Hackerangriff verloren. Obwohl er beweisen konnte, dass ihm der Account gehört, wurden jetzt sämtliche Daten unwiederbringlich gelöscht. Tagtäglich speichern Millionen oder gar Milliarden Menschen ihre Daten in einer Cloud. Dabei verlassen sich viele rein auf den Onlinespeicher und sichern ihre Daten nicht noch an einem anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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