Ein Kartellverfahren der Europäischen Kommission hat Meta dazu gezwungen, die Messaging-App wieder für KI von Drittanbietern zu öffnen. Der Tech-Konzern hat angekündigt, gegen die Entscheidung vorzugehen. Vor rund einem halben Jahr hat Meta die Chatbots fremder Anbieter von Whatsapp ausgesperrt. Die Europäische Kommission hat daraufhin im Juni 2026 einstweilige Maßnahmen gegen Meta beschlossen. Wie Focus Online unter Berufung auf Angaben von OpenAI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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