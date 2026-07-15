Ethereum Kurs unter 1.800 Dollar: Warum BitMine trotzdem 5,7 Millionen ETH hält und was Glamsterdam ändert

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Drei negative Quartale in Folge haben den Ethereum Kurs von seinem Hoch bei 4.900 Dollar auf unter 1.800 Dollar gedrückt, und trotzdem kauft das größte Ethereum-Treasury-Unternehmen weiter nach. ETH handelt am 14. Juli bei rund 1.781 Dollar, während jeder wichtige gleitende Durchschnitt über dem aktuellen Preis liegt. Das Glamsterdam-Upgrade hat seine letzte Devnet-Phase erreicht und zielt darauf ab, die Layer-1-Kapazität im dritten Quartal 2026 zu verdreifachen. BitMine Immersion Technologies hält inzwischen rund 5,7 Millionen ETH, was 4,7 Prozent des gesamten Angebots entspricht. Die Frage ist, ob ein technisches Upgrade und institutionelle Akkumulation einen Kursverfall von über 60 Prozent umkehren können. Spot-Ether-ETFs verzeichneten in den letzten Wochen weitere Abflüsse, was die kurzfristige Stimmung belastet. Am 1. Juli startete die neue gemeinnützige Organisation Ethereum Institutional als Anlaufstelle für Banken und Vermögensverwalter. Der Ethereum Kurs im Juli hängt davon ab, ob ETH den Widerstand bei 1.800 Dollar durchbrechen kann. Dieser Artikel untersucht die aktuellen Daten und zeigt, wohin Kapital in dieser Phase fließt.

Ethereum Kurs nach drei roten Quartalen: Glamsterdam-Upgrade und BitMine-Akkumulation im Fokus

Der Ethereum Kurs ist mit drei aufeinanderfolgenden Verlustquartalen ins dritte Quartal 2026 gestartet, ein Verlauf, den es seit dem Bärenmarkt 2022 nicht mehr gegeben hat. ETH fiel von seinem Hoch bei 4.900 Dollar im August 2025 auf die aktuellen Niveaus nahe 1.780 Dollar, wie CoinDCX berichtet. Dieser Rückgang von über 60 Prozent macht die erste Jahreshälfte 2026 zur schwächsten seit drei Jahren. Spot-Ether-ETFs verzeichneten im Juni anhaltende Abflüsse, und der 200-Tage-EMA liegt bei 2.242 Dollar, weit oberhalb des aktuellen Kurses.

Das Glamsterdam-Upgrade hat laut wallstreet-online.de seine letzte Devnet-Testphase erreicht und wird als größte Protokolländerung seit dem Merge beschrieben. EIP-7732 verlängert die Zeit für den Blockaufbau, während EIP-7928 parallele Transaktionsverarbeitung ermöglicht. Das Gaslimit könnte von derzeit 60 Millionen auf 200 Millionen steigen, was die Layer-1-Kapazität ungefähr verdreifachen würde. Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass die Gebühren auf Layer 1 um rund 78 Prozent sinken könnten. BitMine Immersion hält inzwischen rund 5,7 Millionen ETH, was 4,7 Prozent des zirkulierenden Angebots entspricht.

Das Unternehmen hat im vergangenen Monat etwa 325.000 ETH zugekauft, obwohl es auf unrealisierten Verlusten in Milliardenhöhe sitzt. Am 2. Juli startete die Robinhood Chain als EVM-kompatible Layer-2 auf Arbitrum-Basis, was das Ethereum-Ökosystem um eine Brücke zum traditionellen Finanzmarkt erweitert. ETH muss den Widerstand bei 1.800 Dollar zurückerobern, um eine Erholung zu bestätigen.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 52,80 und zeigt eine neutrale Dynamik für den Ethereum Kurs. Analysten sehen das Juli-Ziel bei 1.960 Dollar, sofern die Unterstützung bei 1.718 Dollar hält. Die weitere Entwicklung des Ethereum Kurs hängt von den ETF-Zuflüssen, dem Zeitplan des Glamsterdam-Upgrades und den makroökonomischen Bedingungen ab. Der langsame Erholungspfad von ETH wirft die Frage auf, ob Projekte in der Frühphase in derselben Zeitspanne mehr Raum für Kapitalbewegungen bieten.

Pepeto: Cross-Chain-Handelsplattform sichert über 10,38 Millionen Dollar, während ein ehemaliger Binance-Experte den Aufbau leitet

Während der Ethereum Kurs auf das Glamsterdam-Upgrade wartet, suchen Händler nach Einstiegen, bei denen die Bewertung noch nicht durch Monate der Kursentwicklung festgelegt ist. Wer den Ethereum Kurs als Maßstab nimmt, erkennt, dass Projekte in der Presale-Phase mehr Raum bieten, sofern funktionierende Produkte hinter dem Preis stehen.

Händler auf der Suche nach frühen Einstiegen haben Pepeto in den Mittelpunkt dieses Zyklus gestellt. Die Handelsplattform, die von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut wurde, soll nach Abschluss des Presales auf Binance gelistet werden, was Wallets, die jetzt einsteigen, eine Position sichert, die der öffentliche Markt danach nicht bieten kann. Über Binance hinaus sind weitere Notierungen geplant, was Pepeto zu einem starken Presale-Einstieg macht. Pepeto ist zu einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar verfügbar, und diese Zahl ändert sich dauerhaft, sobald die Notierung startet.

Analysten vergleichen den aktuellen Presale-Einstieg mit der Phase, in der der ursprüngliche PEPE-Coin noch kein einziges Produkt vorweisen konnte. Die Grundlage von Pepeto ist eine Handelsplattform, die eine Cross-Chain-Bridge mit PepetoSwap unter einer Oberfläche vereint. Händler können Token zwischen Netzwerken ohne Kosten routen und Swaps zu null Gebühren ausführen, beides darauf ausgerichtet, Reibung in einem Markt zu reduzieren, in dem Geschwindigkeit und Sicherheit zählen.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains ohne Kosten, und der Tausch über PepetoSwap ist ebenfalls gebührenfrei. Ein Gesamtvorrat von 420 Billionen Token, identisch mit dem ursprünglichen PEPE-Coin, zieht weiter Kapital in den Presale. Vor der Öffnung des Presales hat die Sicherheitsfirma SolidProof jeden Smart Contract im Projekt auditiert und als sicher eingestuft, was Teilnehmern eine geprüfte Grundlage für ihren Einstieg bietet. Mit einer funktionierenden Bridge, gebührenfreien Swaps und der erwarteten Binance-Notierung zieht die Pepeto-Plattform Kapital von Wallets an, die das ETH-Aufwärtspotenzial gegen einen Presale-Einstieg vor dem Listing-Tag messen.

Fazit

Der Ethereum Kurs deutet auf eine langsame Erholung hin, aber der PEPE-Coin erreichte mit demselben 420-Billionen-Vorrat eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar, ohne ein einziges Produkt. Pepeto bringt diesmal eine funktionierende Börse mit, und der Mitgründer hat bereits gezeigt, wohin eine vergleichbare Struktur führen kann. Mehr Infrastruktur hinter derselben Tokenstruktur ist ein Muster, das Wallets bevorzugt, die jetzt einsteigen. Der Presale bleibt zu einem Bruchteil eines Cents geöffnet, ein Einstieg, den die erwartete Binance-Notierung in eine Position verwandeln könnte, die an die erste Schöpfung des Mitgründers erinnert. Wer auf die Bestätigung wartet, zahlt den Preis nach dem Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Ethereum Kurs Prognose für 2026?

ETH handelt nahe 1.780 Dollar und muss den 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar zurückerobern, um die Erholung zu bestätigen. Analysten sehen den Basisfall für 2026 bei 2.600 Dollar, während das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal die Layer-1-Kapazität verdreifachen könnte.

Warum positionieren sich Händler bei Pepeto während des Ethereum-Kurs-Rückgangs?

Pepeto befindet sich zu einem Presale-Preis mit einer erwarteten Binance-Notierung und bietet ein Einstiegsfenster, das ETH nahe 1.780 Dollar bei den aktuellen Analystenzielen nicht erreichen kann. Die Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap funktionieren bereits und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.