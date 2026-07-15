Präsident Donald Trump stuft die übermäßige Abhängigkeit der USA von ausländischen Lieferungen, insbesondere im Hinblick auf Seltenerdmetalle aus China, als Bedrohung für die nationale Sicherheit ein. Gestützt auf Abschnitt 232 des Trade Expansion Act unterzeichnete der US-Präsident im Januar 2026 ein Papier, welches die USA in die Lage versetzt, gemeinsam mit Handelspartnern Vereinbarungen zur Einfuhr verarbeiteter kritischer Mineralien zu verhandeln.Da die implementierte 180-Tage-Frist diese Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär