Während der NASDAQ 100 heute verliert, geht die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal durch die Decke. Zweistellige Kursgewinne katapultieren die Papiere an die Spitze des Technologieindexes. Denn Gerüchte um eine Übernahme, die es bereits vor Monaten gab, bekommen nun neue Nahrung.Kurz und knapp• Stripe und Advent International sollen ein gemeinsames Gebot für PayPal in Höhe von 60,50 US-Dollar je Aktie planen.• Die Übernahmegerüchte treiben die PayPal-Aktie zweistellig nach oben und an die Spitze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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