NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,29 Prozent auf 109,23 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,55 Prozent.

Die am Mittwoch veröffentlichten Erzeugerpreise stützten die Kurse etwas. Der Anstieg der Erzeugerpreise schwächte sich im Juni ab. Verantwortlich waren die im Monatsvergleich gesunkenen Energiepreise. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Inflation insgesamt aus. Die zugespitzte Lage im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise könnten die Inflation in den kommenden Monaten aber wieder anheizen, erwarten Ökonomen. Bereits am Dienstag hatte der Euro von Preisdaten aus den USA profitiert. Die Inflationsrate war dort im Juni stärker gesunken als erwartet.

Auch wenn die Ölpreise ein wenig nachgaben, bleiben die Risiken für die Preisentwicklung. Im Nahen Osten ist die Lage weiter sehr angespannt. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Gespräch mit dem US-Sender Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien./jsl/he