Die SMA Solar-Aktie ist weiter auf Erholungskurs und hat allein in diesem Jahr über +80% an Wert gewonnen. Damit zählt der Solar-Titel zu den drei besten Performern im Kleinstwerteindex SDAX. Was treibt den Kurs an und wie viel Potenzial steckt jetzt noch drin? Vom Krisenkandidaten zum Börsenliebling Noch vor knapp zwei Jahren galt SMA Solar als einer der großen Verlierer der Branche. Zwischen Juli 2023 und November 2024 brach die Aktie um rund -90% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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