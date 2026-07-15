Ein ungewöhnlicher Lichtblitz aus den Tiefen des Alls gab der Wissenschaft jahrelang Rätsel auf. Durch die Kombination von Himmelsdurchmusterungen und aufwendigen Computersimulationen zeigt sich nun ein völlig neues Bild dieses Phänomens. Durch die systematische Analyse historischer Datensätze des Radioteleskops Very Large Array im US-Bundesstaat New Mexico ist einem Forschungsteam ein seltener astrophysikalischer Nachweis gelungen. Die Beobachtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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