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Goldman Sachs kassiert beim SpaceX-Boom - Aktie auf Rekordjagd!

Goldman Sachs meldet sich mit Macht zurück: Die US-Investmentbank profitiert von einer wieder anziehenden Aktivität bei Börsengängen, Fusionen und Kapitalmarkttransaktionen - und kassiert auch beim SpaceX-Boom kräftig mit. Gleichzeitig sorgen starke Handelsumsätze, eine wachsende Vermögensverwaltung und die um 11 Prozent erhöhte Quartalsdividende für neue Fantasie. Die Aktie reagiert mit einem Sprung auf ein Rekordhoch und bestätigt damit eindrucksvoll, warum Goldman Sachs zu den einflussreichsten Finanzkonzernen der Welt zählt.

Doch wie viel weiteres Potenzial steckt nach der rasanten Kursentwicklung noch im Titel? Im Fokus stehen die aktuellen Wachstumstreiber im Investmentbanking, bei Private Credit, Infrastruktur und KI, aber auch die Risiken einer bereits anspruchsvollen Bewertung. Wir analysieren die jüngsten Zahlen, die strategische Neuausrichtung und das Chartbild der Goldman-Sachs-Aktie - und klären, ob die Rekordjagd weitergeht oder Anleger nach dem starken Anstieg vorsichtiger werden sollten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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