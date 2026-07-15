Das Beitragssatzstabilisierungsgesetz, das Sparpaket der Bundesregierung zur weiteren Sicherung der gesetzlichen Krankenkassen, ist vom Bundestag und Bundesrat abgesegnet worden. In einigen Punkten liefert die GKV damit in Zukunft schlechter als zuvor. Wird demzufolge die PKV attraktiver? AssCompact hat sich in der Branche umgehört. Es musste noch sein, kurz vor der Sommerpause. Der Bundestag und der Bundesrat haben am vergangenen Freitag, 10.07.2026, dem Beitragssatzstabilisierungsgesetz zugestimmt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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