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Der XRP Kurs fällt am 13. Juli 2026 auf 1,07 Dollar und verliert rund 3 Prozent innerhalb von 24 Stunden, nachdem erneute US-Angriffe auf den Iran die Risikobereitschaft am Finanzmarkt gesenkt haben. Steigende Ölpreise über 79 Dollar pro Barrel brachten Inflationssorgen zurück, die den gesamten Kryptomarkt unter Druck setzten. Gleichzeitig hat Ripple am 6. Juli die volle MiCA-CASP-Lizenz von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF erhalten, eine der stärksten fundamentalen Nachrichten des Jahres.

Diese Zulassung öffnet alle 30 Länder des Europäischen Wirtschaftsraums für regulierte Krypto-Zahlungsdienste. Der XRP Kurs hat auf diese fundamentale Entwicklung bisher kaum reagiert, was die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Marktstimmung unterstreicht. Der Fear and Greed Index steht bei 28 und zeigt anhaltende Angst im gesamten Markt an. Dieser Artikel analysiert die Kräfte hinter dem aktuellen XRP Kurs und die Frage, wo sich echte Chancen bilden könnten. Der CLARITY Act wartet auf seine entscheidende Senatsabstimmung vor der Augustpause. Ein Presale-Projekt, das in dieser angstgetriebenen Phase bereits funktionierende Produkte liefert, gibt dabei eine mögliche Antwort.

XRP Kurs zwischen MiCA-Lizenz und geopolitischer Krise

Der XRP Kurs notiert am 13. Juli 2026 bei rund 1,07 Dollar, nachdem er in den Tagen zuvor noch über 1,12 Dollar gehandelt wurde. US-iranische Spannungen am Persischen Golf und Gefechte um die Straße von Hormus drückten den gesamten Kryptomarkt am Montag nach unten. Laut Forbes fiel Bitcoin um bis zu 3,8 Prozent auf 61.750 Dollar, und alle großen Altcoins folgten dem Abwärtstrend. Liquidationen in Höhe von 253 Millionen Dollar trafen gehebelte Long-Positionen innerhalb weniger Stunden. Der XRP Kurs liegt damit fast 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025.

Auf der fundamentalen Seite lieferte Ripple am 6. Juli eine der stärksten Nachrichten des Jahres für das Ökosystem. Laut CoinDesk erhielt Ripple die volle CASP-Lizenz von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF und ist damit vollständig MiCA-konform für den europäischen Markt. Die Lizenz öffnet alle 30 Länder des Europäischen Wirtschaftsraums über den Passporting-Mechanismus, und seit dem 1. Juli dürfen Kryptounternehmen ohne MiCA-Lizenz keine Dienste mehr anbieten. Ripple hält weltweit über 75 regulatorische Genehmigungen und gehört nun zu den wenigen vollständig zugelassenen Anbietern in Europa.

Der CLARITY Act benötigt eine Senatsabstimmung vor dem 7. August, und der abgestimmte Gesetzentwurf wird in der Woche ab dem 13. Juli erwartet. Der Fear and Greed Index steht bei 28, und die CPI-Daten vom 14. Juli könnten die nächste Richtung für den XRP Kurs vorgeben.

Standard Chartered hat das Jahresendziel auf 2,80 Dollar gekürzt, was immer noch 155 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt, doch der Weg dorthin braucht Monate und regulatorische Klarheit. Für Käufer, die einen früheren Einstieg mit bereits funktionierenden Produkten suchen, liegt die Antwort möglicherweise in einem Presale, der Handel und Sicherheit vor dem ersten Börsentag liefert.

Pepeto: Die Presale-Plattform mit Bridge, Exchange und Risk Scorer

Die MiCA-Lizenz zeigt, dass regulatorische Infrastruktur wächst, doch eine Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar begrenzt die Vielfache für neue Käufer deutlich. Tools, die vor dem Listing funktionieren, schaffen den Unterschied zwischen Hoffnung und nachprüfbarer Substanz.

Während Large-Cap-Erholungen die Schlagzeilen bestimmen, baut Pepeto die vollständige Handelsebene, die Presale-Käufer vor und nach dem Listing-Tag benötigen. Ob Halter Token zwischen verschiedenen Blockchains bewegen oder die Vertragssicherheit eines neuen Projekts prüfen wollen, der Bedarf an Tools, die jeden Handel schützen, ist real und wächst mit jedem Marktzyklus.

Pepeto wurde von einem Pepe-Mitgründer erschaffen und hat ein vollständiges SolidProof-Audit bestanden, was bedeutet, dass SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Die gebührenfreie Cross-Chain-Bridge ermöglicht es Haltern, Token zwischen Netzwerken zu transferieren, ohne dabei Gebühren zu zahlen.

Pepeto funktioniert unabhängig von den Schwankungen des breiten Marktes, weil sein Exchange, die Bridge und der Risk Scorer den Haltern in jeder Marktlage dienen. Dieses allwettertaugliche Design gibt dem Projekt eine starke Basis und ein breites Wachstumspotenzial im Vergleich zu Presales, die nichts außer einem Token und einem Versprechen liefern. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar von Tausenden Wallets bei einem Preis von 0,000000188 Dollar eingesammelt, und das erwartete Binance-Listing rückt näher.

Die Pepeto-Exchange-Seite zeigt genau, warum dieses Projekt während eines ängstlichen Marktes weiter Kapital anzieht. PepetoSwap ermöglicht Haltern den Handel ohne jede Gebühr und beseitigt die Kosten, die auf jeder anderen Plattform die Renditen schmälern. Der Risk Scorer prüft jeden Token auf Vertragsprobleme, bevor ein Dollar in den Handel fließt, und gibt damit eine Schutzschicht, die kein anderer Meme-Coin-Presale bietet. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token ist auf Presale und operative Bereiche aufgeteilt, wobei jede Zuteilung auf der Blockchain nachvollziehbar ist.

Fazit

Die Entwicklung des XRP Kurs hängt von Geopolitik, CPI-Daten und der CLARITY-Act-Abstimmung ab, doch bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die Vielfache selbst im besten Fall begrenzt. Die 10,38 Millionen Dollar, die in Pepeto flossen, bevor eine einzige Börsenkerze gedruckt wurde, haben die Frage nach dem Einstieg bereits beantwortet. Ein Projekt mit funktionierendem Exchange, Bridge und Risk Scorer liefert mehr Gründe für Kapitalzufluss nach dem Listing als ein reines Token-Versprechen. Der Presale-Einstieg bietet die Möglichkeit, vor dem erwarteten Listing eine Position zu sichern, und alle Wallet-Daten sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der XRP Kurs trotz Ripples EU-Lizenz?

Erneute US-iranische Spannungen am Persischen Golf lösten einen breiten Ausverkauf aus, und steigende Ölpreise brachten Inflationssorgen zurück. Der gesamte Kryptomarkt reagierte mit Verlusten, obwohl Ripple gerade die volle MiCA-Lizenz für alle 30 europäischen Märkte erhalten hat. Der Token fiel am 13. Juli auf 1,07 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter seinem Zyklushoch.

Was macht Pepeto anders als andere Presale-Token?

Pepeto liefert einen gebührenfreien Exchange, eine Cross-Chain-Bridge und einen Risk Scorer, die alle von SolidProof verifiziert wurden, und bietet damit echte Produkte vor dem Börsenstart. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind diese Tools live und einsatzbereit, mit einem erwarteten Binance-Listing voraus.