© Foto: Will Oliver - EPAFed-Chef Kevin Warsh erklärte, dass die rückläufige Inflation im Juni noch keinen Grund zur Entwarnung darstelle - und deutete erstmals seit seinem Amtsantritt an, wie die US-Notenbank künftig reagieren könnte.Während einer rund dreistündigen Anhörung vor dem US-Kongress am Dienstag befragten US-Abgeordnete den neuen Fed-Chef Kevin Warsh dazu, wie er sein wiederholt formuliertes Versprechen einlösen will, Preisstabilität wiederherzustellen, nachdem die Fed ihr Inflationsziel von 2 Prozent über Jahre verfehlt. Zwar vermied er es eine straffere Geldpolitik konkret in Aussicht zu stellen. Er machte jedoch deutlich, dass auch Zinserhöhungen zu den Instrumenten gehören, mit denen die Inflation …
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